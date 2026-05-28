Wenn Tauben über Signa spotten: Im neuen Werk der Literaturnobelpreisträgerin Jelinek versuchen Tiere, Finanzsysteme und Skandale zu durchschauen - und scheitern dabei teilweise wie die Menschen.
Wien - Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek arbeitet sich in ihrem neuen Werk "Unter Tieren" am Geldsystem, an Banken und an Wirtschaftsskandalen von Signa bis Wirecard ab. In einer viereinhalb Stunden langen Marathon-Leseprobe präsentierte das Wiener Burgtheater den Text erstmals öffentlich, bevor er im August bei den Salzburger Festspielen als Theaterstück uraufgeführt wird. Die Buchfassung erscheint bereits im Juni.