Die Ludwigsburgerin Ines E. hat ihr Leben offengelegt, um ihre Tochter zu adoptieren. Doch acht Monate nach der Geburt ist ihre Partnerin rechtlich gesehen noch immer alleinerziehend.
Nadine E. hat im vergangenen Mai Lea (Name geändert) zur Welt gebracht. Seitdem sind ihre Frau und sie nach Ludwigsburg gezogen, haben die Drei-Monats-Koliken ihrer Tochter überstanden und als Familie eine Routine gefunden. Sie haben gelernt, dass Lea zwar gerne die knisternden Flügel ihrer Stoff-Biene anfasst, aber Angst bekommt, wenn das Kuscheltier anfängt zu hüpfen. Sie haben erstaunt festgestellt, wie regelmäßig der Schlaf ihrer Tochter ist, waren glücklich, stolz, überfordert und frustriert.