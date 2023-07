1 Verena Akkermann und Gesa Teichert-Akkermann freuen sich auf ihr Baby. Doch um als Elternteil anerkannt zu werden, müsste Verena Akkermann das Kind erst adoptieren. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Seit 2017 gilt die Ehe für alle. Doch wenn lesbische Paare ein Kind erwarten, endet die rechtliche Gleichstellung. Zwei Mütter als Eltern sieht das Gesetz nicht vor. Wie die Akkermanns das ändern wollen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart/Schellerten - Gesa Teichert-Akkermann ist voller Vorfreude. Am 13. Februar soll ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Monatelang war die 44-Jährige nervös, ob ihr Körper die Schwangerschaft durchhält. Wegen ihres Alters und einer Vorerkrankung gilt sie als Hochrisikofall. Jetzt ist das Ende in Sicht und Teichert-Akkermann „ganz entspannt“ – zumindest was die Gesundheit ihres Babys angeht.