Les Cinq Puits: Darum hat Keira Knightley ihr geliebtes französisches Weingut verkauft

Es war der Ort, an dem sie "Ja" sagte und sich als Bio-Winzerin versuchte. Doch nun hat Keira Knightley enthüllt, dass sie und Ehemann James Righton ihr geliebtes Weingut in der Provence verkauft haben.

Es ist das Ende eines romantischen Herzensprojekts: Keira Knightley (40) hat enthüllt, dass sie und ihr Ehemann, der Musiker James Righton (42), ihr Weingut in Südfrankreich verkauft haben. Das Anwesen Les Cinq Puits war nicht nur der Ort, an dem das Paar 2013 geheiratet hatte, sondern auch Schauplatz ihrer ambitionierten Versuche als Bio-Winzer.

In einer Episode des Podcasts "Dish" sprach Knightley mit den Gastgebern Nick Grimshaw und der Sterneköchin Angela Hartnett offen über die Gründe für den Verkauf der Immobilie, die einst auf rund 3 Millionen Pfund geschätzt wurde.

"Wir haben das Weingut nicht mehr", bestätigte der "Tatsächlich... Liebe"-Star. Obwohl sie Wein liebe - sowohl das Trinken als auch das Schreiben darüber -, gestand sie ein, dass der praktische Betrieb eines Bio-Weinguts eine enorme Herausforderung war. "Es ist eine außergewöhnliche Sache - wie sie [Wein] machen und wie schwierig es ist, besonders wenn man es biologisch macht."

Keira Knightley stampfte selbst Trauben

Das Paar hatte das Anwesen in der Nähe des Mont Ventoux im Rhone-Tal erworben und sich dort voll und ganz der traditionellen Weinherstellung verschrieben. Der Name Les Cinq Puits ("Die fünf Brunnen") bezog sich auf die natürlichen Quellen des Weinbergs.

Anders als Prominente wie Brad Pitt oder Sting, deren Weingüter riesige kommerzielle Unternehmen sind, war ihr Weingut für Knightley und Righton ein handwerkliches Leidenschaftsprojekt. Knightley beschrieb den Prozess als "zutiefst praktisch und arbeitsintensiv". Sie und ihr Ehemann setzten bei der Produktion ihrer fünf Cuvées aus Grenache-Trauben auf komplett biologischen Anbau und übernahmen sogar das traditionelle Stampfen der Trauben selbst.

Trotz der Mühen war das Ergebnis laut Knightley ein Erfolg: "Er war tatsächlich trinkbar. Er war absolut fantastisch. Wir haben uns da richtig reingekniet." Der Wein wurde in begrenzten Mengen unter dem Label Ventoux produziert und über spezialisierte Händler vertrieben, statt als Massenware auf den Markt zu kommen.

Ein Ort voller Erinnerungen

Der Verkauf dürfte dem Paar emotional nicht leicht gefallen sein, denn das Anwesen hatte eine besondere persönliche Bedeutung. 2013 gaben sich Knightley und der Klaxons-Keyboarder dort in einer intimen Zeremonie das Ja-Wort. Nur Familie und engste Freunde, darunter Sienna Miller, waren anwesend, als Keira in einem elfenbeinfarbenen Chanel-Kleid vor den Altar trat.

Letztendlich scheiterte das Projekt wohl an der Logistik und den Prioritäten. Das Paar lebt mit den beiden Töchtern Edie (10) und Delilah (6) in London. Knightley betonte kürzlich, wie wichtig es ihr sei, Beruf und Mutterschaft in Einklang zu bringen, weshalb sie Projekte bevorzugt, die keine langen Reisen erfordern.