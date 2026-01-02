Lerntherapeut aus Filderstadt: Was Kindern beim Lernen hilft – „Ich kann nicht alle Feuer löschen“

Immer mehr Kinder brauchen Hilfe beim Lernen, das merkt Lerntherapeut Nico Gentner aus Filderstadt an seiner Warteliste. Was es braucht, damit Kindern geholfen wird, erzählt er hier.
Nico Gentner aus Filderstadt ist Lerntherapeut. Er hilft Kindern, Lernen zu lernen. Die Nachfrage ist groß – und wird immer größer, wie er berichtet. „Meine Warteliste ist voll“, sagt Gentner, über 20 Kinder stünden darauf. Aktuell rechnet er mit einer Wartezeit von einem bis anderthalb Jahren, um bei ihm eine Lerntherapie beginnen zu können, „manchmal wird aber auch kurzfristig ein Platz frei“.