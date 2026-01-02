Lerntherapeut aus Filderstadt: Was Kindern beim Lernen hilft – „Ich kann nicht alle Feuer löschen“

Nico Gentner aus Filderstadt ist Lerntherapeut. Er hilft Kindern, Lernen zu lernen. Die Nachfrage ist groß – und wird immer größer, wie er berichtet. „Meine Warteliste ist voll“, sagt Gentner, über 20 Kinder stünden darauf. Aktuell rechnet er mit einer Wartezeit von einem bis anderthalb Jahren, um bei ihm eine Lerntherapie beginnen zu können, „manchmal wird aber auch kurzfristig ein Platz frei“.

Dazu kommt: „Ich bekomme sehr viele E-Mails von Eltern, die mich um Rat fragen: Unser Kind hat jetzt Schwierigkeiten in der Schule, wie sollen wir damit umgehen?“ Anfangs hat er sich diese Anfragen, in denen es primär erst einmal nicht um eine Lerntherapie bei ihm ging, sehr ausführlich bearbeitet. „Da habe ich einige Male mit den Eltern telefoniert, mir eine halbe Stunde Zeit genommen, Tipps gegeben.“ Aber auch die E-Mail-Anfragen sind jetzt so viele geworden, dass er das zeitlich nicht mehr schafft.

Lernschwierigkeiten: Jedes Kind lernt anders

„Sehr viele Kinder tun sich schwer“, sagt Nico Gentner, verweist auch auf die aktuelle Bildungstrend-Studie: Demnach erfüllen deutschlandweit 34 Prozent der Schüler in Mathematik nicht die Standards für den mittleren Schulabschluss. Aber, und das betont der Lerntherapeut: „Das Problem sind nicht die Kinder selbst. Ihnen werden nicht die Wege zum Lernen gegeben, die sie brauchen.“ Denn jeder lernt anders, braucht andere Hilfsmittel, andere Unterstützung. Das herauszufinden, sei schon viel wert. „Ich als Lerntherapeut bin dann der Feuerlöscher“, sagt Gentner, „aber ich kann nicht alle Feuer löschen.“ Was es brauche, sei ein präventiver Ansatz.

Lerntherapeut Nico Gentner aus Filderstadt Foto: Nadine Rapczynski

Die Zeit im Kindergarten und in der Grundschule sei dafür eine wichtige Zeit: „Wenn wir es schaffen, dass Kinder hier bereits eine Vorstellung von Zahlen und Mengen bekommen, dann können wir schon viel erreichen.“ Tatsächlich ist Nico Gentner bereits von Kindergärten und Grundschulen angefragt worden, die ihn um einen Vortrag zur Einführung ins Thema gebeten haben. Gentner unterrichtet in seinen Lerntherapien die kybernetische Methode nach Hariolf Dreher, bei der etwa Mengen mit dem Körper spürbar gemacht, zum Beispiel mit den Fingern auf dem Tisch. Gentner ist ausgebildeter Erzieher, Lerntherapeut und Jugend- und Heimerzieher. Ihm ist es wichtig zu betonen: „Ich bin nicht für Fortbildungen oder Ausbildungen zertifiziert, und um Fortbildungen geht es auch nicht.“

Lernschwierigkeiten bei Kindern: Nico Gentner will informieren und sensibilisieren

Stattdessen gibt der 29-Jährige Einblicke in seine Arbeit in der Lerntherapie, und gibt Hinweise, was Kindern, die Schwierigkeiten beim Lernen haben, schon früh helfen kann. „Es braucht gar nicht viel, keine große Systemveränderung, lediglich eine Sensibilisierung bei Eltern, Erziehern und Lehrkräften. Jeder von uns kann etwas für die Kinder verändern.“ Denn je früher festgestellt wird, dass ein Kind Probleme beim Lernen hat, und welche das sind, desto früher kann gegengesteuert werden. Gentner hat nach den ersten Anfragen Vorträge erarbeitet und zusammengestellt, und ist bereit, diese auch in weiteren Kindertagesstätten oder Grundschulen vorzustellen. „Ich kann nicht jedem einzelnen Kind helfen, aber ich kann Impulse geben, wie jeder von uns Erziehern und Lehrkräften etwas für die Kinder verändern kann.“

Nico Gentner kann man über seine Internetseite www.lerntherapienicogentner.de erreichen.