Tanzerfahrung trifft auf Entertainment-Energie: Bei "Schlag den Star" duellieren sich Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson mit Vanessa Mai und Lola Weippert. Wer zuerst 61 Punkte holt, gewinnt 100.000 Euro. Beide Seiten zeigen sich vorab selbstbewusst.
Bei der nächsten Ausgabe von "Schlag den Star" kommt es am Samstag zu einem ungewöhnlichen Duell: Die "Let's Dance"-Profitänzerinnen Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) treten gegen Sängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) an. Gespielt wird um Punkte - und am Ende um 100.000 Euro Preisgeld. Wer zuerst 61 Punkte erreicht, entscheidet das Duell für sich. Beide Teams zeigen sich schon vorab kämpferisch.