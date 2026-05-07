Tanzerfahrung trifft auf Entertainment-Energie: Bei "Schlag den Star" duellieren sich Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson mit Vanessa Mai und Lola Weippert. Wer zuerst 61 Punkte holt, gewinnt 100.000 Euro. Beide Seiten zeigen sich vorab selbstbewusst.

Bei der nächsten Ausgabe von "Schlag den Star" kommt es am Samstag zu einem ungewöhnlichen Duell: Die "Let's Dance"-Profitänzerinnen Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) treten gegen Sängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) an. Gespielt wird um Punkte - und am Ende um 100.000 Euro Preisgeld. Wer zuerst 61 Punkte erreicht, entscheidet das Duell für sich. Beide Teams zeigen sich schon vorab kämpferisch.

Kampfansagen von den Duos Während die einen auf jahrelange Tanzerfahrung aus "Let's Dance" setzen, gehen die anderen beiden ein eingespieltes Podcast-Team in den Ring. Die Tänzerinnen geben sich vorab selbstbewusst. "Wir zählen nicht nur Schritte, sondern auch Punkte. Wenn's sein muss, gibt's fürs andere Team auch mal einen kleinen tänzerischen Seitenhieb", werden Leonova und Edvardsson in einer Pressemitteilung zitiert. Gleichzeitig liefern sie gleich eine Warnung mit: "Kommt lieber in bequemen Schuhen - es könnte ein längerer Abend werden."

Doch das gegnerische Team zeigt sich unbeeindruckt. Vanessa Mai und Lola Weippert, die gemeinsam den Podcast "Schön laut" moderieren, kontern: "Sie dürfen gerne auf dem Tanzparkett glänzen - aber am Ende tanzen wir ihnen auf der Nase herum."

Ekaterina Leonova bereitet sich schon vor

Ekaterina Leonova bereitet sich offenbar schon vor, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt: Unter anderem geht die Tänzerin zur Maniküre, um mit kürzeren Fingernägeln Dinge fangen zu können. Sie gibt auch zu: "Wir haben starke Gegnerinnen. Die sind auch ein ganz tolles Team. Ich glaube, das wird sehr spannend."

Sie gesteht aber auch: "Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob man sich darauf richtig vorbereiten kann." Vor allem hofft die 39-Jährige auf eins: "Dass wir nicht Fahrradfahren müssen. Ich glaube, in vier Tagen kann ich das nicht lernen. Ansonsten bin ich für alles offen"

Moderiert wird der Abend wie üblich von Matthias Opdenhövel, kommentiert von Ron Ringguth. "Schlag den Star" läuft am 9. Mai um 20:15 Uhr live auf ProSieben sowie im Stream auf Joyn.