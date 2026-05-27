Leonor von Spanien: Prinzessin feiert Premiere bei wichtiger Militärzeremonie

Am Samstag wird Prinzessin Leonor ein besonderes Debüt begehen: Sie nimmt erstmals an der Seite ihrer Eltern am "Tag der Streitkräfte" teil.

Die spanische Kronprinzessin Leonor (20) steht vor einer wichtigen Premiere: Die Tochter des Königspaares Felipe (58) und Letizia (53) wird am Samstag, 30. Mai, zum ersten Mal am "Tag der Streitkräfte" teilnehmen, wie das Königshaus laut spanischen Medien wie "El Mundo" bestätigt hat. Die jährliche Veranstaltung gilt als der bedeutendste Militärtermin Spaniens. In diesem Jahr findet die Land- und Luftparade in Vigo statt.

Leonor, die derzeit ihr drittes Jahr an der Luft- und Raumfahrtakademie in San Javier in Murcia absolviert, wird den Berichten zufolge mit ihren Eltern an dem Festakt teilnehmen. Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, wird König Felipe VI. eine Marineparade auf der Ría de Vigo leiten.

Immer mehr Termine für Leonor

Für die 20-Jährige ist es der erste Besuch dieser Veranstaltung überhaupt: In ihrer Zeit beim Heer hatte sie nicht teilgenommen, und im vergangenen Jahr befand sie sich zu dieser Zeit auf dem Schulschiff Juan Sebastián Elcano. Im Anschluss an die Parade ist ein Empfang geplant, bei dem die Thronfolgerin Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Vorgesetzten aus den verschiedenen Teilstreitkräften haben wird.

Der Termin unterstreicht einmal mehr den Unterschied zwischen den Agendas der beiden königlichen Schwestern. Infanta Sofía (19), zweite in der spanischen Thronfolge, ist zwar beim Militäraufmarsch am spanischen Nationalfeiertag am 12. Oktober präsent, nimmt aber weder an der Pascua Militar am 6. Januar teil, noch wird sie den "Tag der Streitkräfte" besuchen. Sie hat keine militärische Ausbildung absolviert.

Für Leonor hingegen ist die militärische Laufbahn fester Bestandteil ihrer Vorbereitung auf das Amt der Königin. Die Pascua Militar - die Feier zum Beginn des Militärjahres im Palacio Real - steht bereits seit drei Jahren in ihrem Kalender. Mit dem "Tag der Streitkräfte" kommt nun wohl ein weiterer Pflichttermin hinzu.

Nach der militärischen Ausbildung folgt ein Politik-Studium

Bis Juli wird Leonor ihre dreijährige Offiziersausbildung abgeschlossen haben, die sie nacheinander an der Heeresakademie in Saragossa, der Marineschule in Marín und der Luftwaffenakademie durchlaufen hat. Im Herbst kommenden Jahres soll sie an der Universität Carlos III. in Madrid ein Studium der Politikwissenschaften aufnehmen.