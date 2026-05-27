Leonor von Spanien: Prinzessin feiert Premiere bei wichtiger Militärzeremonie

Am Samstag wird Prinzessin Leonor ein besonderes Debüt begehen: Sie nimmt erstmals an der Seite ihrer Eltern am "Tag der Streitkräfte" teil.
Die spanische Kronprinzessin Leonor (20) steht vor einer wichtigen Premiere: Die Tochter des Königspaares Felipe (58) und Letizia (53) wird am Samstag, 30. Mai, zum ersten Mal am "Tag der Streitkräfte" teilnehmen, wie das Königshaus laut spanischen Medien wie "El Mundo" bestätigt hat. Die jährliche Veranstaltung gilt als der bedeutendste Militärtermin Spaniens. In diesem Jahr findet die Land- und Luftparade in Vigo statt.