Leonor und Sofía von Spanien: Hier werden Erinnerungen an die EM 2012 wach

Hier werden Erinnerungen an die EM 2012 wach

8 2012 taten sich Leonor (links) und Sofía schwer, den Pokal zu wuppen, heute geht das schon leichter. Foto: Imago/CordonPress/PPE

Zum vierten Mal ist Spanien Fußball-Europameister. Als sie das letzte Mal die EM gewannen, waren die Infantinnen Leonor und Sofía noch kleine Mädchen.











Vor zwölf Jahren war der Pokal beinahe so groß wie die zwei kleinen blonden Mädchen, die ihn bestaunten – am Montag wuppten die spanischen Infantinnen Leonor und Sofía den Pott lässig. Im Zarzuela-Palast empfing die Königsfamilie die spanische Nationalmannschaft, direkt nachdem die Fußballer im Airbus der Fluglinie Iberia von Berlin in Madrid gelandet waren.