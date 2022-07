1 Ab dem Sommer wird Prinzessin Leonor ein Internat in Wales besuchen. Foto: imago/PPE

Prinzessin Leonor und ihre jüngere Schwester Prinzessin Sofía zogen bei einem Besuch des Theater-Museums Dalí in der spanischen Provinz Girona alle Blicke auf sich. Die beiden Schwestern waren ohne ihre Eltern unterwegs.















Die beiden Töchter von Königin Letizia (49) und König Felipe VI. (54) von Spanien - Leonor (16) und Sofía (15) - sorgten bei einem gemeinsamen Besuch des Theater-Museums Dalí in Figueres in Katalonien mit ihren sommerlichen Outfits für Begeisterung.

Die Schwestern wurden nach einer Sitzung in Vorbereitung auf die Verleihung der "Princess of Girona Foundation Awards", die am Montag in Barcelona stattfindet, durch das Museum geführt. Das gab das Königshaus in einer Mitteilung bekannt.

Prinzessin Leonor trug ein Kleid von Mango

Prinzessin Leonor trug ein rot-weiß gemustertes, midi-langes Kleid mit Puffärmeln der spanischen Modekette Mango. In der Taille band sie es mit einem gleichfarbigen Gürtel zusammen. Dazu kombinierte die 16-Jährige klassische Espadrilles zum Schnüren in Weiß. Ihre Haare trug die Thronfolgerin offen und fasste lediglich die Vorderpartien hinter dem Kopf zusammen.

Ihre um ein Jahr jüngere Schwester, Prinzessin Sofía, entschied sich für ein etwas kürzeres Kleid von Claudie Pierlot. Das creme-weiße Kleid war mit aufwendigen schwarzen Nähten und Stickereien versehen. Der Rüschenrock war ab dem Oberschenkel leicht gerafft. Genau wie ihre Schwester trug die Prinzessin Espadrilles, allerdings mit schwarzem Stoff. Ihre vorderen Haarpartien hatte sie zu Mini-Zöpfen geflochten.

Erster Besuch der Thronfolgerin in Girona

Für Prinzessin Leonor war es offenbar der erste Besuch in der Provinz Girona. Seit der Krönung von König Felipe trägt die 16-Jährige auch den Titel Prinzessin von Girona. Am Montag wird die Thronfolgerin gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester an der Preisverleihung in Barcelona teilnehmen.

Im Februar wurde bekannt, dass die 16-Jährige ab dem Sommer ein Internat in Wales besuchen wird, um dort ein international anerkanntes Abitur zu erwerben.