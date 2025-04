Leonhard Weiss aus Göppingen: Bauriese wird 125 Jahre alt

1 Mitarbeiter der Firma Leonhard Weiss: In 125 Jahren hat sich das Unternehmen zum europäisch ausgerichteten Komplettanbieter für Bauprojekte entwickelt.​ Foto: Hans Martin Falk​

Vom klassischen Gleisbauer zu einem der größten Bauunternehmen in Europa: Leonhard Weiss wird 125 Jahre alt. Eine Geschichte von zwei Weltkriegen, Rezession, Bauboom, knallhartem Preiskampf und Cyber-Attacken.​











125 Jahre Leonhard Weiss: Das ist auch eine Zeitreise. Es ist die Geschichte von zwei Weltkriegen, einer Weltwirtschaftskrise, fehlendem Material, Hunger, Zerstörung, Not, Rezession, Bauboom, Strukturwandel, knallhartem Preiswettbewerb, Corona, Inflation und Cyber-Attacken. Zwischen den kleinsten Anfängen mit „der Firmenzentrale“ in der Mietwohnung in der Karlstraße im Apotheken-Haus in Göppingen und der Realisierung kompletter Infrastrukturprojekte – auch außerhalb Deutschlands – liegen Welten.​