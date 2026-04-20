123 Stufen führen hinauf auf den Engelbergturm. Am höchsten Punkt von Leonberg winkt eine prächtige Aussicht. Am 1. Mai beginnt die neue Saison für Besucher, die hoch hinaus wollen.

Eigentlich ist nicht der Engelbergtunnel das Wahrzeichen der Stadt Leonberg – obwohl er nach dem Lkw-Brand vom 3. März und dem darauf folgenden Verkehrschaos nach wie vor in aller Munde ist. Doch das weithin sichtbare Erkennungsmerkmal ist nicht das, was unten durch den namensgebenden Berg durchführt, sondern das, was oben drauf steht: der Engelbergturm. Und der ist ab Freitag, 1. Mai, wieder geöffnet.

Vom höchsten Punkt Leonbergs aus können Besucherinnen und Besucher die Aussicht auf die ganze Region genießen. Und weil es für viele am 1. Mai sowieso traditionell hinaus ins Grüne geht, warum nicht gleich zum Engelbergturm? Da bieten sich etwa eine Maiwanderung oder eine Radtour an.

Engelbergturm: Rundblick von Heilbronn bis in den Schwarzwald

Die Aussichtsplattform im fünften und obersten Stockwerk des Engelbergturms ist nach 123 Stufen erreicht. Von dort erhalten Besucherinnen und Besucher bei klarer Sicht einen wundervollen Rundblick zu den Bergen um Heilbronn bis hin zum Schwarzwald.

„Auch im vergangenen Jahr war der Engelbergturm wieder ein beliebtes Ausflugsziel für viele Leonbergerinnen und Leonberger sowie zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung zur Saisoneröffnung. Weit über 4000 Besucherinnen und Besucher seien an den regulären Öffnungstagen gezählt worden. Hinzu kamen gut 80 private Gruppen, Schulklassen und Vereine.

Zur diesjährigen Saisoneröffnung am Freitag, 1. Mai, von 9 bis 17 Uhr, gibt’s übrigens eine Überraschung des Stadtmarketings. Die ersten 50 Gäste, die den Aufstieg auf den fast 35 Meer hohen Engelbergturm erfolgreich hinter sich gebracht haben, erhalten einen Bierdeckel aus der Souvenir-Serie „Mein Turm“ (die ansonsten beim i-Punkt der Stadt Leonberg in der Altstadt erhältlich ist). Dieser kann bis 7. Mai in der Engelberg-Gaststätte gegen ein Glas hausgemachte Kräuterlimonade getauscht werden.

Der Engelbergturm war früher ein Wasserturm

Flüssigkeit ist in diesem Zusammenhang ein passendes Stichwort. Der 1928 fertig gebaute Turm auf dem gut 480 Meter hohen Engelberg wurde bis 1982 als Wasserturm genutzt. Der längst leere Wasserbehälter im vierten Stockwerk besitzt ein Fassungsvermögen von 72 Kubikmetern. Deutlich größer ist der Hochbehälter „Studentenbäumle“ beim Waldfriedhof, der schließlich die Aufgabe des Engelbergturms übernahm. Sein Fassungsvermögen beträgt 1800 Kubikmeter.

Der Turm ist bis zum 25. Oktober an jedem Sonn- und Feiertag von 9 bis 17 Uhr geöffnet und kann auf eigene Faust erkundet werden. Der Eintritt ist frei. Eine Besichtigung des Engelbergturms ist für Gruppen oder Einzelpersonen auch unter der Woche möglich. Interessierte wenden sich hierfür an das Stadtmarketing der Stadt Leonberg, telefonisch unter 0 71 52/9 90 14 08 oder per E-Mail an stadtmarketing@leonberg.de.