123 Stufen führen hinauf auf den Engelbergturm. Am höchsten Punkt von Leonberg winkt eine prächtige Aussicht. Am 1. Mai beginnt die neue Saison für Besucher, die hoch hinaus wollen.
Eigentlich ist nicht der Engelbergtunnel das Wahrzeichen der Stadt Leonberg – obwohl er nach dem Lkw-Brand vom 3. März und dem darauf folgenden Verkehrschaos nach wie vor in aller Munde ist. Doch das weithin sichtbare Erkennungsmerkmal ist nicht das, was unten durch den namensgebenden Berg durchführt, sondern das, was oben drauf steht: der Engelbergturm. Und der ist ab Freitag, 1. Mai, wieder geöffnet.