Was im Sabbatjahr 2023 als Herzensprojekt begann, ist nun Wirklichkeit geworden. Melanie Wolf hat einen Fairteiler eröffnet, um überschüssige Nahrungsmittel zu retten.
Melanie Wolf hatte für die kleine Feier an alles gedacht. An Getränke und Snacks für die mehr als 20 spontanen sowie eingeladenen Gäste. Und auch an das berühmte rote Band, das bei solchen Aktionen traditionell mit der Schere durchschnitten wird. „Ich freue mich, dass unser Fairteiler endlich eröffnet ist“, sagte die 48-jährige Leonbergerin. Sie ist glücklich darüber, dass ab sofort in der neuen „Kost-Bar“, einem Holzhäuschen am Rande des Festplatzes in der Leonberger Steinstraße, Lebensmittel von allen Menschen abgegeben und kostenlos mitgenommen werden können. Die Boxen in den Regalen sind zum Teil schon mit salzigen und süßen Backwaren gefüllt. Käse oder Milch gibt es im Kühlschrank.