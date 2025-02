Leonbergerin kämpft in Sarajewo: Unerwartet frühe Premiere für Judoka Coco Baur in der U 21

1 Coco Baur im vergangenen Jahr bei einem Turnier auf dem Podium – das blieb ihr in Sarajewo jedoch verwehrt. Foto: privat

Coco Baur startet von dieser Saison an in der Altersklasse U 21, mit ihrem ersten Einsatz hat sie so früh in diesem Jahr aber gar nicht gerechnet. Dass die Berufung kurzfristig kommt, ist ein Nachteil.











Premiere für Coco Baur in der U 21: Die Judo-Kämpferin aus Leonberg, die im Januar 18 Jahre alt geworden ist, startete erstmals in ihrer neuen Altersklasse beim European-Cup in Sarajevo. Erst zwei Tage vor dem Turnier erfuhr sie, dass sie als Ersatz für eine erkrankte Athletin nachrücken durfte und nach Bosnien-Herzegowina aufbrechen sollte – was keine optimale Vorbereitung mehr zuließ.