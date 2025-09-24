Leonbergerin bei RTL: „Direkt nach der Show dachte ich: Nie wieder!“

Mit ihrer Hündin Kira stand die Schülerin Sina Wittner aus Leonberg bei „Top Dog Germany“ vor einem Millionenpublikum im Rampenlicht. Warum der Auftritt anders lief als erhofft.
Sich einmal selbst im Fernsehen sehen, das ist schon etwas Besonders. Die Leonberger Schülerin Sina Wittner weiß nun, wie sich das anfühlt. Gemeinsam mit ihrer dreijährigen portugiesischen Wasserhündin Kira trat die 19-Jährige bei der RTL-Show „Top Dog Germany“ an. Wochenlang hatten die beiden trainiert, dann war es soweit: Millionen Zuschauer sahen zu, wie das Team aus Leonberg den aufgebauten Parcours für Vierbeiner anging.