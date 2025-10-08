Leonberger Wandertage: Wollten Sie nicht schon immer mal mit Manuel Andrack unterwegs sein?

Ob auf Schusters Rappen, auf dem Rad oder in der Küche: Der schwäbische Albverein bietet ein ganz besonderes Programm, bei dem auch ein TV-Star mitmacht.

Es genügen Müllers Lust sowie Schusters Rappen und gelegentlich auch ein E-Bike und schon kann es losgehen. Die Ortsgruppe Leonberg des Schwäbischen Albvereins veranstaltet vom 13. bis zum 18. Oktober großangelegte Wandertage. Die rund 190 Mitglieder der Ortsgruppe unter dem Vorsitz des Teams Cornelia Hermann und Brigitte Brosch laden ein, die schönsten Wege rund um Leonberg kennen zu lernen, zu erkunden und sich an ihnen zu erfreuen.

Es geht auch darum, die Vorzüge des Wanderns und die Ortsgruppe Leonberg des Schwäbischen Albvereins kennen zu lernen. „Wanderungen gemütlich oder sportlich, entspannte Radwanderung oder Naturerlebnis, unser Programm bietet für jeden etwas“, sagt Cornelia Hermann. „Es gibt Gelegenheit unsere 24 fachlich geschulten und engagierten Wanderführerinnen und Wanderführer kennen zu lernen und Gemeinschaft, Bewegung an der frischen Luft und Einblicke in unsere vielfältigen Vereinsaktivitäten zu erleben“, sagt Brigitte Brosch. Um eine gute Planung zu ermöglichen wird eine Anmeldung empfohlen.

Montag, 13. Oktober

Die Wandertag eröffnet werden mit einer Radwanderung über 42 Kilometer mit dem E-Bike. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Aldi-Kreisel in Leonberg. Gefahren wird über Silberberg, Warmbronner See, Glemseck, Rappenhof, Gerlinger Heide, Engelberg, Tonmühle, Sternwarte Höfingen nach Gebersheim. Bei ungünstigem Wetter fällt die Tour aus. Wanderführer sind Werner Beck und Lothar Hahn (Anmeldung unter 0178 / 1352518 oder w.beck.sav.leonberg@t-online.de).

Ebenfalls Montag ist unter dem Stichwort „Gesundheitswanderung“ eine kurze, fünf Kilometer lange Wanderung durch Wald und Flur mit Gymnastik-Stopps geplant. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr am Höfinger Waldeck. Wanderführerinnen sind Brigitte Brosch und Gerti Schneider (Anmeldung unter 07044/5159 oder b.brosch.sav.leonberg@gmx.de)

Dienstag, 14. Oktober

Jetzt heißt es sportlich unterwegs, denn die Strecke ist 23 Kilometer lang, zu Sehenswürdigkeiten in Leonberg und Umgebung. Treffpunkt ist um 9 Uhr an Marktplatz beim Brunnen. Es wird auch der öffentliche Nahverkehr genutzt. Die Tour führt über Golfplatz, Solitude, Buberlesweiher, Heslacher Wasserfall, Bärenseen mit Rückfahrt nach Leonberg. Rucksackvesper, trotz Schlusseinkehr wird empfohlen. Begleitet werden die Wanderer von Elisabeth Theimer und Werner Beck (Anmeldung unter 0162 /7714215 oder elisabeth.theimer@web.de).

Zum Geocaching, der modernen Art der Schnitzeljagd, ist die ganze Familie eingeladen, denn gemeinsam erarbeiten die Teilnehmer die Grundlagen des Geocaching. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Stadthalle Leonberg, Römerstraße 108. Über 1,5 Kilometer geht es in Leonberg durch den Stadtpark und den Landschaftspark in Begleitung von Brigitte Brosch und Lothar Hahn (Anmeldung unter 07152/7640870 oder l.hahn.sav.leonberg@gmx.de).

Mittwoch, 15. Oktober

Jetzt heißt es, eine andere Ecke von Leonberg zu erkunden. Los geht es um 11.30 Uhr am Parkplatz Bruckenbachstraße beim Leobad. Die 13 Kilometer lange Wegstrecke verläuft über Feinau, Warmbronner See, Führung Christian-Wagner-Haus, Einkehr Café Birkenhof, Eltinger Kopf zurück zum Leobad. Wanderführerinnen sind Margrit Clauß und Cornelia Hermann (Anmeldung unter 07152/3198633 oder mclauss.sav.leonberg@gmx.de).

Was gut in der Wanderrucksack passt, wird am Kochabend unter dem Motto „Wurstbrot kann jeder - Alternativen für den Rucksack!“ zubereitet. Dazu wird ab 18 Uhr die Küche der Familienbildungsstätte, Eltinger Straße 23, genutzt. Birgit Höschele und Brigitte Brosch stehen mit Rat und Tat zur Seite (Anmeldung unter kochabend.sav.leonberg@web.de).

Donnerstag, 16. Oktober

Früh los geht es bei der Wanderung zum späten Frühstück, bei der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 9 Uhr am Bahnhof für eine neun Kilometer lange Strecke treffen. Von hier geht es über Lohlenbachtal, Lamagarten, Längenbühl, Café Trölsch an der A8, Tiefenbachsee, zur Bushaltestelle Schopfloch für die Rückfahrt. Die Begleitung sind Roswitha und Jürgen Kneer (Anmeldung 07152/42343).

Auch in den Feierabend hinein wird gewandert. Dafür ist um 16.30 Uhr der Brunnen am Marktplatz der Treffpunkt Von da geht es über Engelberg, Rappenhof, Hinterer Ehrenberg über elf Kilometer zum Leo-Center. Wanderführerinnen sind Cornelia Hermann und Sonja Njie (Anmeldung 0711/56619089 oder c.hermann.sav.leonberg@t-online.de).

Freitag, 17. Oktober

Die Ortsgruppe Leonberg des Schwäbischen Albvereins stellt sich zwischen 13 und 18 Uhr an einem Info-Stand bei Intersport Räpple, in der Maybachstraße 6 in Leonberg vor. Neben Gesprächen werden verschiedene Wanderartikel aus dem „Lädle“ des Hauptvereins angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einst mit Harald Schmidt auf der TV-Bühne, jetzt auf Schusters Rappen in der Natur unterwegs: Manuel Andrack. Foto: privat

Als Gast der Wanderwoche liest der vor allem durch seine Auftritte mit Harald Schmidt bundesweit bekannte Manuel Andrack aus seinem Buch „Wanderglück Deutschland“ und berichtet über seine Erfahrungen zum Thema Wandern, Glück, gute Stimmung und Wohlgefühl, ist er doch durch 22 europäische Länder gewandert. Die Veranstaltung findet um 18.30 Uhr in der Stadthalle Leonberg (Römerstraße 110) statt. Kartenvorverkauf bei der Ortsgruppe.

Jetzt geht es in die Praxis, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen es genau wissen. Macht wandern glücklich und warum? Manuel Andrack wandert mit ihnen durch Wald und Flur und wird das Wissen zum Wanderglück vertiefen. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Marktbrunnen. Über zehn Kilometer geht es über Fockental, Gebersheim, Höfinger Waldeck zurück zum Marktplatz. Wanderführerinnen sind Brigitte Brosch und Cornelia Hermann (Anmeldung 07044/5159 oder b.brosch.sav.leonberg@gmx.de). Zum Abschluss der Leonberger Wandertage wird am Höfinger Waldeck am Lagerfeuer gegrillt.