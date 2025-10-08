Leonberger Wandertage: Wollten Sie nicht schon immer mal mit Manuel Andrack unterwegs sein?

Ob auf Schusters Rappen, auf dem Rad oder in der Küche: Der schwäbische Albverein bietet ein ganz besonderes Programm, bei dem auch ein TV-Star mitmacht.
Es genügen Müllers Lust sowie Schusters Rappen und gelegentlich auch ein E-Bike und schon kann es losgehen. Die Ortsgruppe Leonberg des Schwäbischen Albvereins veranstaltet vom 13. bis zum 18. Oktober großangelegte Wandertage. Die rund 190 Mitglieder der Ortsgruppe unter dem Vorsitz des Teams Cornelia Hermann und Brigitte Brosch laden ein, die schönsten Wege rund um Leonberg kennen zu lernen, zu erkunden und sich an ihnen zu erfreuen.