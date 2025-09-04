Leonberger vor Gericht: Anklage listet Dealerei, Raub und mehr auf

Vor dem Landgericht muss sich ein 34-jähriger verantworten, der im Kreis Ludwigsburg Straftaten begangen und Kontakt zu seinem Komplizen in der Türkei gehalten haben soll.
Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts mit dem Undercut wirkt gut gelaunt. Er lacht viel und macht Scherze mit den Freunden und Bekannten, die im Gerichtssaal sitzen, um seinen Prozess zu verfolgen. Dabei ist die Anklage, die der Erste Staatsanwalt Johannes Kienle kurz darauf verliest, ziemlich lang, und es sind sechs Taten, deretwegen sich der 34-Jährige aus Leonberg vor der 7. Großen Strafkammer verantworten muss.