Leonberger Verkehrspläne Bosch bringt neuartige Seilbahn ins Spiel

Von Thomas K. Slotwinski 06. Dezember 2018 - 17:00 Uhr

E Foto: dpa

Der Stadt eröffnet sich eine einmalige Chance: Die Technologiekonzern schlägt ein Nahverkehrs-Pilotprojekt mit autonom fahrenden kleineren Gondeln vor, die Passagiere an viele Zielpunkte bringen könnten.

Leonberg - Paukenschlag in der Leonberger Seilbahndebatte: Bosch bietet der Stadt ein Pilotprojekt für ein hochmodernes oberirdisches Verkehrsnetz mit autonom fahrenden Gondeln an, das die bisher diskutierten Dimensionen deutlich übertreffen würde. Demnach könnten die Kabinen wie schwebende Kleinbusse viel mehr Ziele ansteuern als bislang angenommen.

„Wir haben die Initiativen des Leonberger Oberbürgermeisters für ein Seilbahnnetz mit großem Interesse verfolgt“, erklärt Felix Jägle, der im Renninger Forschungszentrum der Firma die Entwicklung autonom fahrender Seilbahnen verantwortet. „Im Moment haben wir eine Innovationsstudie entwickelt. Aber mit einem Partner wie der Stadt Leonberg könnten wir groß einsteigen.“

Die Studie, von der der Bosch-Entwickler spricht, hat es in sich. Dabei handelt es sich nicht um eine Seilbahn im klassischen Sinne, sondern um ein flexibles System, das sehr viele kleine Haltestellen anfahren kann. Die kleinen Kabinen mit sechs Plätzen steuern die von den Fahrgästen gewünschten Stationen individuell an.„Deshalb werden die einzelnen Stationen sehr klein und sind nicht mit einem Bahnhof vergleichbar“, erläutert Felix Jägle. „Sie haben quasi an jeder Straßenecke Platz.“

Die Gondeln suchen sich ihren Weg selbst

Die Gondeln, so sieht es die Studie vor, werden nicht wie bei der Eisenbahn von einem zentralen Stellwerk gesteuert, sondern suchen sich ihre Linie selbst. Der Bosch-Forscher vergleicht das System mit einem Navi, das mit dem Umfeld kommuniziert. Bei Staugefahr sucht sich die Gondel einen anderen Weg. Möglich machen das filigrane Hängeschienen, von denen aus die Kabinen mit Strom versorgt werden. Kurvenfahrten und Verzweigungen sind damit problemlos möglich, verspricht Jägle: „Bei der Topografie von Leonberg ist ein solches Verkehrssystem ideal.“

Am Mittwoch hat das Unternehmen, das in Leonberg sein Entwicklungszentrum für autonomes Fahren stark erweitern wird, den Oberbürgermeister über die bahnbrechenden Kooperationsabsichten informiert. Und Martin Kaufmann ist begeistert. „Ein gemeinsames Projekt mit Bosch für eine noch nie dagewesene Seilbahntechnologie ist eine riesige Chance“, frohlockt der Rathauschef.

Doch muss das Projekt auch die Kommunalpolitiker der Stadt überzeugen. Zur ersten Nagelprobe kommt es bereits an diesem Donnerstag, wenn der städtische Planungsausschuss über den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie für eine Seilbahn befindet. Mit der Expertise will die Stadt renommierte Projektentwickler und Seilbahnexperten beauftragen. Sie sollen die Vor- und Nachteile in allen Bereichen detailliert aufzeigen. Die Kosten für die Studie sind mit knapp 100 000 Euro veranschlagt. Das Land hat signalisiert, die Hälfte davon zu übernehmen.

Bei Hersteller in Österreich informiert

„Ich hoffe, dass unser innovatives Seilbahnprojekt mit in den Beschluss für die Machbarkeitsstudie aufgenommen wird“, sagt nun Felix Jägle. „Ein positives Votum würde uns sehr helfen, hausintern deutlich mehr Ressourcen dafür freizuschaufeln.“

Oberbürgermeister Kaufmann hatte kurz vor den Sommerferien seine Seilbahnpläne erstmals öffentlich geäußert. Zuvor hatte sich Martin Kaufmann mit seiner Mobilitätsbeauftragten Bärbel Sauer bei einem Spezialhersteller in Österreich über die Möglichkeiten urbaner Seilbahnen informiert. Neu sind Gondeln im Nahverkehr nicht. In Ankara, London und in einigen südamerikanischen Metropolen sind sie bereits erfolgreich im Einsatz, in Moskau wurde eine Linie vor anderthalb Wochen eröffnet. Auch in Stuttgart gibt es konkrete Überlegungen, etwa für den Stadtteil Vaihingen. Die Leonberger Kommunalpolitiker hatten bisher zurückhaltend auf solcherlei Pläne für die Stadt reagiert. Doch durch die Option eines Pilotprojektes mit Bosch besteht nun eine ganz andere Diskussionsgrundlage als zuvor.