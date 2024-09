Leonberger Torwart: Frank Feller etabliert sich im Profifußball

1 Der 20-jährige Frank Feller (links) war bei seinem Profidebüt ein guter Rückhalt für den 1. FC Heidenheim. Foto: imago//Adam Ihse/TT

Der Torhüter aus Leonberg hat in der Qualifikation zur Conference League sein erstes Pflichtspiel für den 1. FC Heidenheim bestritten. Die Hierarchie bei den Keepern hat sich verändert.











Der 1. FC Heidenheim ist derzeit die Mannschaft der Stunde. Nach zwei Siegen ohne Gegentor zu Saisonbeginn grüßt das Team von der Ostalb derzeit von der Tabellenspitze in der Bundesliga – vor den Spitzenteams von Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund. Zudem hat sich der letztjährige Tabellenachte für die Hauptrunde der Conference League qualifiziert – und dazu hat ein Leonberger seinen Teil beigetragen. Denn der 20-jährige Frank Feller bestritt als Torspieler des 1. FC Heidenheim beim 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel beim schwedischen Vertreter BK Häcken in der Qualifikationsrunde sein erstes Pflichtspiel für den Bundesligisten und hatte erheblichen Anteil am Erfolg.