1 Diese Ansicht der alten Leonberger Hauptpost wird bald der Vergangenheit angehören. Foto: Stadt Leonberg/Küster

Am Postareal geht es nach den Ferien endlich los: Das ist eine eine gute Nachricht, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Die Ferien gehen zu Ende – und damit die kommunalpolitische Sommerpause. Neues hat es in den vergangenen sechs Wochen nicht gegeben. In den von unserer Zeitung moderierten Sommergesprächen drehte sich fast alles um die festgefahrene Situation an der Leonberger Stadtspitze.