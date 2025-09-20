Leonberger Sommergespräche: Gestank in Leonberg: Die Stadt hat den Verursacher ausgemacht

Der Oberbürgermeister will den Namen aber erst nennen, wenn er sich ganz sicher ist. Martin Georg Cohn hat auch Neuigkeiten zum Stadtgarten – und kommentiert die Kritik an ihm.
Die Sonnenkreuzung ist einer der markantesten Punkte in der Leonberger Innenstadt. Nicht nur, weil hier zwei wichtige Einfallstraßen aufeinander treffen. Seit dem Frühjahr bildet zudem der Neubau der Kreissparkassen-Direktion einen architektonischen Gegenpol zum benachbarten Marktplatz. An die Vorgeschichte des Bauprojekts erinnert Oberbürgermeister Martin Georg Cohn im Sommergespräch.