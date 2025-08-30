Die Leonberger SPD-Fraktionsspitze berichtet von aggressiven Vorfällen im Leobad und fordert hartes Durchgreifen. Auch beim Thema Krankenhaus gibt es klare Wünsche.

Christa Weiß und Ottmar Pfitzenmaier sind beide Stammgäste im Leobad. Parkprobleme haben der Chef der SPD-Fraktion im Leonberger Gemeinderat und seine Stellvertreterin nicht: Beide kommen zumeist mit dem Rad. Trotzdem ärgern sie sich schon lange über das Parkchaos rund um das attraktive Freibad. An besonders heißen Tagen ist das Viertel mit Autos gepflastert, auch auf Gehwegen oder Rasenstücken.

Frau Weiß, Herr Pfitzenmaier, seit vielen Jahren setzen Sie sich für ein geordnetes Parken am Leobad ein.

Pfitzenmaier: Und das aus gutem Grund. Die Plätze direkt an der Einfahrt sind selbst während der Saison zu einem Drittel mit Dauerparkern zugestellt. Am Parkplatz Berliner Straße sind es sogar 90 Prozent.

Die Stadtwerke, die die Parkplätze betreiben, haben jetzt auf Ihre Kritik reagiert. Von 1. September an darf man dort das Auto maximal acht Stunden abstellen. Außerhalb dieser Zeit darf dort niemand stehen, auch Wohnmobile oder Transporter nicht.

Pfitzenmaier: Insgesamt ist das ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem lange Zeit überhaupt nichts passiert ist. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Allerdings halten wir es auf Dauer für zielführend, eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen.

Also Geld zu nehmen?

Pfitzenmaier: Aktive des SV, die trainieren oder einen Kurs besuchen, dürfen selbstverständlich auch in den Abendstunden dort parken.

Weiß: Für die Pendler, die dort arbeiten, wäre eine monatliche Abrechnung sinnvoll.

Pfitzenmaier: An der Berliner Straße reicht ein normaler Parkscheinautomat oder eine elektronische Nummernschild-Erkennung, mit der minutengenau abgerechnet werden kann. Das ist in vielen Städten Standard.

Im Bad selbst ist immer wieder von kritischen Situationen zu hören. In bestimmten Kreisen heißt es, dass in Leonberg noch vieles geduldet werde, was andernorts klare Konsequenzen nach sich zieht.

Pfitzenmaier: Wir haben tatsächlich Grund, uns um das „Kulturgut Bad“ zu sorgen. Ich nenne Ihnen drei Beispiele: Junge Männer sitzen rauchend am Beckenrand und schnippen die Asche einfach ins Wasser. Zweitens: Frauen schwimmen mit voller Burka, wohlgemerkt nicht im Burkini. Wenn sie darauf angesprochen werden, reagieren sie äußerst aggressiv. Drittens: Junge Eltern lassen ihre Kleinkinder mit Schwimmflügeln unbeaufsichtigt im Strömungskanal. In all solchen Fällen muss das Personal durchgreifen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen. Sonst entgleitet uns das Thema.

Die SPD hält Sicherheitspersonal im Leobad für angebracht. Foto: Simon Granville

Gibt es zu wenig Personal?

Weiß: Zu viel haben wir nicht, aber unser Personal kriegt es gut hin. Gerade angesichts des Umstands, dass die Atmosphäre sehr viel aggressiver geworden ist. Deshalb ist auch der Sicherheitsdienst im Bad notwendig.

Pfitzenmaier: Man muss wirklich eine Lanze für unser Personal brechen. Das Freibad in Böblingen hat am heißesten Tag des Sommers um 12 Uhr zugesperrt. Daraufhin gab es im Bad von Sindelfingen Schlangen, die hunderte Meter lang waren.

Weiß: Im Quervergleich ist das Leobad topsauber. Das muss auch so bleiben, schließlich ist unser Bad vor wenigen Jahren für fast 15 Millionen Euro aufwendig saniert worden.

Das dürfte heute nur noch schwerlich möglich sein. Die Finanzlage ist mittlerweile so angespannt, dass die einzelnen Ämter nur noch 75 Prozent ihres jeweiligen Budgets ausgeben dürfen.

Pfitzenmaier: Das ist zwar keine Haushaltssperre wie in Ditzingen, aber schon ein deutlicher Warnschuss. Leonberg hatte in den vergangenen Jahren entgegen des Trends stets steigende Gewerbesteuereinnahmen. Jetzt liegen auch wir 8 Millionen Euro unter Plan.

Weiß: Ein Vorteil ist, dass der Anteil der Einkommenssteuer an den Gesamteinnahmen höher ist als der der Gewerbesteuer. Auch unsere breiter Branchenmix wirkt sich stabilisierend aus: Wir haben große Betriebe, Mittelstand und Handwerker.

Pfitzenmaier: Gleichwohl gibt es Investitionen, über die man neu nachdenken muss. Augenscheinlichstes Beispiel ist der geplante Neubau der Mensa der Spitalschule in der Altstadt. Der ist mit 12 Millionen Euro zu veranschlagen. Ein Umbau würde lediglich 2,5 Millionen Euro kosten.

Weiß: Außerdem fiele dem Neubau die einzige Grünfläche der Schule zum Opfer.

Ein Umbau der Mensa würde den Theatersaal tangieren. Damit fiele für verschiedene Kulturgruppen eine Spielfläche weg.

Weiß: Was ist wichtiger: die Belange des Schulbetriebs über Jahrzehnte oder die Belange einiger weniger? Außerdem gibt es genügend Ausweichspielstätten, etwa die Steinturnhalle oder Schulaulen.

Krankenhaus Leonberg: Die zugesagte Sanierung muss kommen. Foto: Granville

Viele Menschen sorgen sich ernsthaft um die Zukunft des Leonberger Krankenhauses. Vor einigen Jahren war die Rede davon, dass ein Campus mit Praxen und Betrieben aus der Gesundheitsbranche den Medizinstandort stärken soll.

Pfitzenmaier: Deshalb dürfen wir jetzt nicht weitere zehn Jahre reden, sondern müssen konkret anfangen. Wir brauchen dringend zusätzliche Fachärzte, für die wäre ein Campus der ideale Platz. Da machen uns selbst kleinere Ort etwas vor. Wir brauchen ja nur nach Rutesheim zu schauen: Dort werden Ärzte mit günstigen Baubedingungen angelockt. Und bei den Bauplätzen werden Familien aus Rutesheim bevorzugt. In Leonberg geht das angeblich alles nicht.

Das Krankenhaus selbst ist damit noch nicht gesichert.

Weiß: Die vom Landrat zugesagte Sanierung muss kommen.

Im Klinikverbund konzentriert sich alles auf den mehr als 750 Millionen teuren Neubau der Flugfeldklinik.

Pfitzenmaier: Allein in der Region Stuttgart gibt es ein halbes Dutzend hochkarätiger Krankenhäuser. Die Vorstellung, man könnte in Böblingen eine Art Uni-Klinik etablieren, wird nicht funktionieren.

Horst Nebenführ, Ihr Kollege von der FDP, hat im Sommergespräch das Thema einer Umgehungsstraße wieder aufgegriffen.

Pfitzenmaier: Eine Umgehungsstraße ist aus der Sicht Leonbergs zwar wünschenswert. Die Kosten für Brücken und Tunnels sind jedoch immens und nur durch Land und Bund zu stemmen. Vom Eingriff in Landschaft und Naturschutz, und von der Schwierigkeit, die notwendigen Grundstücke zu erwerben, ganz zu schweigen. Die Umfahrung müsste attraktiv, also mindestens vierspurig ausgebaut werden, um den Verkehr der Autobahn aufzunehmen. Das kostet viel Zeit und Energie, die möglicherweise besser in konkrete Projekte, die schneller wirken, zielgerichteter eingesetzt werden kann. Wir favorisieren schon seit Jahren eine intelligente Durchlasssteuerung, die jetzt endlich sukzessive umgesetzt wird. Ziele: den überörtlichen Verkehr auf der Autobahn auch bei Stau zu halten und gleichzeitig den Verkehrsfluss innerhalb der Stadt zu gewährleisten.

Weiß: Im Übrigen wollen wir den Autoverkehr durch eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs reduzieren.

Ihr Fazit der Amtszeit von OB Cohn?

Pfitzenmaier: Die Einschätzung der CDU–Kollegen („Es ist nichts passiert“) ist offenbar von erheblicher Antipathie gegenüber Herr Cohn geprägt und trifft so sicher nicht zu. Dafür gibt es genügend Beispiele. Wenn ich etwa an das Bauprojekt der Kreissparkasse mit über 70, teilweise mietreduzierten, Wohnungen denke, das Teile des Gemeinderates mit ihrer Blockadehaltung fast zum Scheitern gebracht hätten. Wir mussten als SPD-Fraktion allerdings auch feststellen, dass die Themen des OB oft nicht unsere Themen waren und unsere Schwerpunkte meist nicht seine Themen waren. Überschattet wird die Amtszeit leider durch den Disput zwischen Herrn Cohn und Frau von Hohenzollern- Emden. Allerdings generierte diese sich gerne als Opfer, dabei war sie in hohem Maße mitverantwortlich für die Streitereien.

Ottmar Pfitzenmaier

(68) ist nicht nur der Fraktionschef der SPD im Leonberger Gemeinderat, sondern auch deren Haushaltsexperte. Kaum eine Finanzdebatte vergeht, in der nicht den Finger in die Wunde legt und auch die Stellen hinter dem Komma im Auge hat. Kein Wunder, ist der Familienvater doch von Haus aus Banker und war lange Zeit der Chef der Kreissparkasse in Leonberg. Privat ist er begeisterter Fußballfan.

Christa Weiß

(78) ist das soziale Gewissen der SPD. Die langjährige Stadträtin engagiert sich für Familien, Jugendliche und Senioren gleichermaßen. Sie plädiert für eine Stadt der kurzen Wege, in der das Auto nicht unbedingt nötig ist. Die Ortsteile sollen durch einen guten Nahverkehr angebunden werden.

Serie

Immer in den Sommerferien unterhalten wir uns mit Leonberger Kommunalpolitikern. Den Ort des Gesprächs bestimmen sie.