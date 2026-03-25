Eine Schülergruppe aus Leonberg bereitet sich auf eine besondere Herausforderung vor: Ende Juni wollen sie mit dem Mountainbike die Alpen überqueren – rund 365 Kilometer in fünf Tagen.
15.30 Uhr an einem Freitagnachmittag im Frühling – während die meisten anderen Schüler sich vermutlich von der Woche ausruhen, schwitzt der Seminarkurs „MTB-Alpencross“ im Fitness-Studio. Eine Stunde lang treten die Jugendlichen und zwei Lehrer auf Indoor-Fahrrädern, sogenannten Spinning-Bikes, in die Pedale. Die Einheit ist Teil der Vorbereitung auf das große Ziel: eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike.