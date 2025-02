Leonberger Pferdemarkt: Viele helfende Hände sind gefragt

1 Der Pferdehandel auf dem historischen Marktplatz soll wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Foto: /Simon Granville

Wenn am Freitag in Leonberg das Traditionsfest startet, waren schon zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und verschiedener Ämter mit der Organisation beschäftigt.











Florian Streib, seit April 2023 Leiter des städtischen Amts für Kultur und Sport, ist definitiv in Leonberg angekommen. Im vergangenen Jahr hat er erstmals das größte Traditionsfest in der Stadt, den Leonberger Pferdemarkt, hautnah als Koordinator miterlebt und ist begeistert von der bunten Mischung aus Tradition und Moderne. „Der Pferdemarkt mit seinen diversen Facetten und die Vielfalt der beteiligten Leonberger Mitwirkenden machen dieses traditionsreiche Fest zu etwas ganz Besonderem“, sagt der 38-Jährige, der, bevor er nach Leonberg kam, acht Jahre beim Deutschen Fußball-Bund tätig war. „Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es doch wichtig, sich der Geschichte bewusst zu sein. Der Pferdemarkt hat eine tief verwurzelte Tradition in der Stadt; das verbindet Menschen, schafft Identität und gibt außerdem in Zeiten des Wandels Halt.“