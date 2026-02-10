Die Sicherheitslage rund um den Pferdemarkt halten die Blaulichtorganisationen aus dem Lagezentrum bei der Feuerwehr im Blick. Auch mit Drohnen in der Luft.
Ein Summen liegt in der Luft – nein, nicht (nur), weil die Begeisterung für den Leonberger Pferdemarkt am Dienstag mit jeder Minute steigt. Sondern auch, weil der Leonberger Bevölkerungsschutz bei diesem Großevent in Leonberg eine Drohne einsetzt. Sie surrt am Dienstag vor allem während des Umzugs weit über den Köpfen der Besucher, dreht aber auch über der Altstadt mit ihren engen Gassen einige Runden.