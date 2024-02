Der Höhepunkt des Leonberger Pferdemarkts naht. Bald ist der große Umzug. Bereits am Vormittag genießen die Teilnehmer und Besucher das Flair zwischen Marktplatz und Reiterstadion, gehen auf dem Krämermarkt gemütlich bummeln oder wagen eine Fahrt auf dem Rummelplatz.

Mit dabei sind auch Edeltraud Geiger und ihre Leonberger Hündin Finja (7). Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Dabei ist die gebürtige Leonbergerin erst spät auf den Leonberger Hund gekommen. „Ich hatte schon früher Hunde, aber eher kleinere“, sagt Edeltraud Geiger. „Meine Schwester züchtet Leonberger in Amerika und hat mir Finja mitgebracht. Seitdem sind wir unzertrennlich.“ Mit dem Deutschen Club für Leonberger Hunde Baden-Württemberg nimmt sie jedes Jahr gerne am Pferdemarkt teil – auch wenn das Schaulaufen dieses Jahr wegen einiger Krankheitsausfälle ausfallen musste. Den Umzug will sie sich aber nicht entgehen lassen. Immerhin soll jeder sehen, was für wunderbare Tiere die Leonberger sind. „Ihr Charakter ist phänomenal, sie sind familien- und rudelfreundlich“, schwärmt sie. „Die Wesensart dieser Hunde ist einfach unbeschreiblich.“