Leonberger Lahrensmühle: Das Mühlrad klappert wieder – doch nur noch zur Schau

Ein altes Handwerk kehrt zurück, doch anders als erwartet. Nach jahrzehntelangem Stillstand dreht sich das Rad der Eltinger Lahrensmühle wieder – dank enormer Anstrengungen.
Sie ist die erste Perle in einer Kette von 19 geschichtsträchtigen Mühlen, die sich noch entlang der gut 40 Kilometer der Glems von Leonberg bis nach Unterriexingen reihen – die Lahrensmühle. Über Jahrhunderte haben die Glems-Müller die Wasserkraft des rund 200 Meter hohen Gefälles des Flusses von der Quelle bis zur Mündung in die Enz genutzt, um vorwiegend das Getreide des Strohgäus zu Mehl zu malen, oder Holz zu sägen. Einst waren sieben Mühlen zwischen Eltingen und Höfingen angesiedelt, von denen heute noch vier stehen.