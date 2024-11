Leonberger Kultureinrichtung feiert 20. Geburtstag: Galerieverein ist ein Erfolgsmodell

1 Der Galerieverein Leonberg feiert 20. Geburtstag. Mit dabei sind auch die Vereinsvorsitzende Eva Ott (links) und die ehemalige Kulturamtsleiterin Christina Ossowski. Foto: /Simon Granville

Paritätisches Miteinander von ehrenamtlichen Mitgliedern und dem Leonberger Kulturamt.











Vor 20 Jahren entstanden aus der verfallenen Hirsauer Pfleghofscheune die Galerie-Räume in der Leonberger Zwerchstraße. Gestemmt wurde der Kraftakt in einem Gemeinschaftsprojekt des 1996 gegründeten Galerievereins auf der Basis von ehrenamtlichem Engagement der Bürger in Kooperation mit der Stadt Leonberg. Einer der Gründerväter, Wieland Storek, erinnert sich noch an das erste Treffen kunstinteressierter Bürger. Er selbst übernahm das Amt des zweiten Vorsitzenden, das er 17 Jahre lang inne hatte. Er erinnert sich noch gut an die alte Scheuer mit ihrem Lehmboden, „das Gebäude sah schlimm aus“. Während der Umbauzeit zog die Galerie in Ersatzräume und lud hier zu ersten Ausstellungen ein. „Denn das Thema wollten wir lebendig halten, auch um Spendengelder für den Umbau zu sammeln. Geld war immer ein Problem“, sagt Storek, der später die Idee zur Verhüllung des umgebauten Gebäudes hatte. Die von Hans Mendler und seinen Künstlerkollegen bemalten Stoffbahnen wurden am Ende zerschnitten und die so entstandenen Kunstwerke verkauft. Am 19. September 2004 konnte die Galerie eröffnet werden. Über 130 Ausstellungen wurden seither organisiert und haben die Galerie über den Raum Leonberg hinaus bekannt gemacht. Die eine Hälfte der Ausstellungen wird vom Galerieverein kuratiert, die andere Hälfte vom Kulturamt der Stadt Leonberg.