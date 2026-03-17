Leonberger Kultdisco: Wer erinnert sich an die legendären Donnerstage in der Nachtschicht?

Bis 2013 wurde hier gefeiert – viele Partygänger denken gerne an den Leonberger Kultclub zurück und fragen sich: wird in der einstigen Feierlocation irgendwann mal wieder getanzt?
Es ist ein Abstieg über Treppenhausstufen hinab in die Leonberger Feiervergangenheit. Auch wenn dieser Strang der Geschichte am 31. März 2013 sein Ende fand – so hat es doch den Anschein, als sei das alles noch viel, viel länger her. Für manchen dürfte es in der Tat ein halbes Leben sein, das seit dem letzten Besuch in der Discothek Nachtschicht vergangen ist.