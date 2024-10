Leonberger Immomesse: Von harten Realitäten und spannender Zukunftsmusik

Alles rund ums Bauen, Wohnen, Modernisieren und Finanzieren bot die Leonberger Immobilienmesse, kurz Limmo, an diesem Wochenende in der Stadthalle. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, denn die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch und das bei steigenden Mieten und hohen Kaufpreisen für Neubauten und Bestandsbauten. Einzig gute Nachricht, aktuell hat die EZB den Leitzins gesenkt, was auch wieder für niedrigere Bauzinsen sorgen könnte.

Die Limmo bietet eine Plattform für künftige Bauherren, Wohnungskäufer, Makler und Bauträger, um zueinander zu finden. „Auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind, gibt es nach wie vor Chancen. Wer gut informiert ist, kann auch in einem angespannten Marktumfeld erfolgreich agieren“, schreibt Herbert Dachs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Medienholding Süd, als Veranstalter der beiden Messetage in seinem Grußwort.

Unterstützt wird die Messe auch von der Stadt Leonberg, die sich für mehr und bezahlbaren Wohnraum einsetzt. Mit großen Bauprojekten wie dem neuen Wohnquartier an der Berliner Straße in Leonberg oder dem Wohngebiet „Hinter den Gärten“ in Warmbronn sowie auf dem projektierten Gelände der ehemaligen Post wird neuer Wohnraum geschaffen.

Einer der Anbieter, der selbst Bauträger ist, sich also im Neubau von Wohnimmobilien auskennt, aber auch im Bereich Sanierung, Verkauf und Vermietung von Bestandsgebäuden aktiv ist, ist die Firma iep Wohnen aus Höfingen. Prokurist Frank Schuhmacher sieht bei den Mietpreisen für Neubauwohnungen noch kein Ende, derzeit werden je nach Wohnlage und Ausstattung Quadratmetermieten von bis zu 20 Euro aufgerufen, weil die Nachfrage nach Mietraum bei weitem die Neubauzahlen übersteigt. Einen Grund neben den hohen Baukosten und Zinsen sieht Schuhmacher auch in der mangelnden staatlichen Förderung von Neubauten. Aber auch wer statt Miete auf Eigentum setzt, kann seinen Traum nur mit reichlich Eigenkapital umsetzen. Wer glaubt, mit einem Altbau oder zumindest einer älteren Bestandsimmobilie besser zu fahren, der muss mit spitzem Bleistift rechnen. Schuhmacher führt einen Vergleich zwischen einem Neubau und einem vergleichbaren Haus aus dem Bestand durch und stellt als Fazit fest: mit einem Neubau fährt der Bauherr langfristig besser. „Zwar brechen derzeit die Kaufpreise für Bestandsimmobilien ein, aber das hat auch seinen Grund und liegt in der Regel in dem schlechten Energiezustand mancher Gebäude.“ Und hier ist mit hohen Folgekosten zu rechnen.

Immerhin, eine Wärmepumpe auch in ein Bestandsgebäude einzubauen, ist heute kein Problem mehr, sagt Sören Vogt vom Weilimdorfer Heizungsspezialisten Saturn. Eventuell seien neue, größere Heizkörper oder eine Fußbodenheizung und ein Pufferspeicher sinnvoll sowie eine bessere Dämmung. Trotz der Diskussionen und Verunsicherungen rund um das neue Heizungsgesetz sei bei ihnen kein Einbruch bei den Verkaufszahlen zu verzeichnen, auch weil der Kauf staatlich mit bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert wird.

Zur energetischen Sanierung gehört heute fast schon als Standard eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. „Wer sich für eine solche Anlage interessiert, sollte sich zunächst auf der Homepage energieatlas-bw.de einen Überblick verschaffen, wie viel Sonnenenergie tatsächlich auf sein Haus trifft“, rät Peter Kaiser von Cleverle Energie.

Wichtig so der Fachmann sei es auch, flexible Module zu verwenden mit eigenem Mikrowechselrichter pro Modul. So kann die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt problemlos erweitert werden. Und wer über ein Elektroauto verfügt oder einen Kauf plant, sollte vielleicht im Haus keinen zu großen der derzeit sehr teuren Speicher für seine PV-Anlage einplanen. Es ist noch Zukunftsmusik, aber ab 2027 könnte es dank des bidirektionalen Ladens möglich sein, das Elektroauto als Stromspeicher für das Haus zu verwenden. Dafür müssen allerdings noch gesetzliche Normen entwickelt werden.

Digitale Bauanträge

Wenn der Entschluss zum Bauen schließlich gereift ist, steht der Bauherr vor einigen gesetzlichen Hürden. Eine Erleichterung bietet seit Mai die Möglichkeit, Bauanträge bei der Stadt Leonberg digital einzureichen. Lisa Werdon und Tim Gengenbach vom Bauamt stellen die digitale Baugenehmigung der Stadt Leonberg vor. Der Prüfungsumfang ist dabei der Gleiche, aber die Übermittlung vom Bauherrn an das Amt und die Abstimmung der Baurechtsfachleute mit den anderen Ämter geht zügiger. Über ein Internetportal kann der Bauherr jederzeit sehen, wie der Stand des Antrags ist. Nach einer ersten Fachberatung kann der Bauherr seinen Antrag mit sämtlichen Unterlagen digital einreichen. Nach einer Vollständigkeitsprüfung und der Beteiligung anderer Ämter oder auch der Anwohner wird der Antrag digital unterschrieben und nach Bewilligung auch digital zugestellt.