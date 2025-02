Leonberger Football-Trainer zum Superbowl: Alligators-Coach: „Fast niemand mag die Chiefs“

1 Vor einem Jahr jubelte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes über den Triumph im Superbowl – nun heißt der Gegner Philadelphia Eagles. Foto: IMAGO//Charles Baus

Alligators-Headcoach Fabian Hoyer ist Football-Purist und stört sich an manchen Begleiterscheinungen des Superbowl. Und er liefert eine mögliche Erklärung, warum so viele Fans die Kansas City Chiefs nicht mögen.











In der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/RTL) kommt es im Football im Superbowl um den Kampf um die Krone: Titelverteidiger Kansas City Chiefs trifft auf die Philadelphia Eagles – bei den Leonberg Alligators, die ein paar Football-Welten darunter in der Regionalliga spielen, hält sich die Brisanz bei den Spielern in Grenzen. „Bei uns gibt es weder einen Fan der Chiefs noch der Eagles“, sagt Fabian Hoyer. Der Headcoach hält es eher mit den Eagles, weil er einige Begleitumstände der in den USA stark kommerzialisierten Sportart gar nicht schätzt.