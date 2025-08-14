Leonberger Eventreihe: Strohländle: Shuttlebusse sind sicher

Nach dem Eklat zwischen Strohländle-Vearnstalter Johannes Leichtle und Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Mildenberger ist nun zumindest der Transport der Gäste gesichert.

Die erfreuliche Nachricht für die Besucherinnen und Besucher des Strohländles: Am vergangenen Samstag fuhr tatsächlich ein Shuttlebus vom Bahnhof über die Altstadt zum Leonberger Engelberg und wieder zurück. Und es kommt noch besser: Auch an den kommenden drei Wochenenden der Veranstaltungsreihe wird dies der Fall sein – auch wenn Veranstalter und Stadtwerke nach dem handfesten Eklat der zurückliegenden Tage nicht mehr miteinander gesprochen haben.

Lange war nicht klar: Fährt ein Shuttle-Bus?

„Die Stadtwerke haben bereits Ende Juli die Firma Kappus beauftragt, die Pendel-Fahrten durchzuführen und bezahlen vollständig diesen Service“, antwortet die städtische Pressesprecherin Leila Fendrich auf eine Anfrage dieser Zeitung. Denn: Bis kurz vor Beginn der Fahrten am Samstagnachmittag war für die Öffentlichkeit nicht klar, ob es den Bus-Shuttle überhaupt geben wird.

In der Woche zuvor war es zwischen Strohländle-Veranstalter Johannes Leichtle und den Stadtwerken in Person von Geschäftsführer Frank Mildenberger zum Zerwürfnis gekommen. Ausgangspunkt war die Organisation des Busshuttle-Verkehrs an den Strohländle-Samstagen – und die Tatsache, dass es den am ersten Wochenende nicht gab. Zudem war freies Parken von 17 bis 24 Uhr in den Parkhäusern am Bahnhof und am Marktplatz angekündigt worden, doch es gab Knöllchen für einige Strohländlegäste. Die Stadtwerke erstatteten die Strafzettel jedoch kulanterweise.

Keine Kommunikation mehr seit der Eskalation des Streits

Leichtle bemängelte in der Vorbereitung das lange Fehlen einer Rückmeldung. Der neue Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Mildenberger hingegen sprach Leichtle die Professionalität in der Organisation ab, dieser habe seinerseits Rückrufe und -fragen nicht beantwortet – worauf der Veranstalter mit rechtlichen Schritten drohte, schließlich die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken für beendet erklärte und sich von jeglichen Aussagen Mildenbergers distanzierte.

„Zwischen Stadtwerken und Strohländle e.V. fand seither keine Kommunikation mehr statt“, gibt Leila Fendrich zur Causa zu Protokoll. Wenigstens scheint jedoch gesichert, dass die Menschen weiter zum Strohländle kommen. Auch freies Parken von 17 bis 24 Uhr ist gesichert. An diesem Samstag spielt ab 19.30 Uhr übrigens die Bon-Jovi-Tributeband Bounce.