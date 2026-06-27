Leonberger Citylauf: Eine Last-Minute-Absage und die Folgen

Erst am späten Donnerstagabend fällt die Entscheidung gegen das Leonberger Großereignis. Die Folgen sind derzeit nicht absehbar
Die Entscheidung fiel mitten in der Nacht: „Am Donnerstagabend standen wir gegen 22 Uhr im Reiterstadion“, berichtet Ralf Soffner, der Organisationschefs des Citylaufs. „Als der Oberbürgermeister und der Feuerwehrkommandant dazustießen, war uns schon klar, dass wir absagen.“ Eine Entscheidung, die beim OB Tobias Degode auf große Zustimmung gestoßen ist. Im September soll der Lauf nachgeholt werden.