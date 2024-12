Leonberger Adventskalender: Zottelige Riesen grüßen aus Übersee

Im Internet gibt es eine Menge zu entdecken. Zum Beispiel den Leonberger Club of America, der sich den Hunden mit Ursprung aus Leonberg widmet. Züchter, Halter und Fans sind dort vertreten.

Dass der Leonberger Hund weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, das dürfte kein großes Geheimnis sein. Die zotteligen Riesen mit den treuen Augen haben auf der ganzen Welt ihre Fans – so auch in den USA. Das wurde im Frühherbst bei der großen Schau des Deutschen Clubs für Leonberger Hunde auf dem Gelände an der Bettelmannsreute deutlich. Auch dort waren neben Haltern und Züchtern aus Europa Gäste aus den Vereinigten Staaten zugegen. Die Hundefreunde fachsimpelten und freuten sich über ein Wiedersehen.

Es ist der älteste und größte Züchterverein der Vereinigten Staaten

Im Internet stößt man daher auch ziemlich einfach auf die Homepage des Leonberger Clubs of America, kurz LCA. Der Verein widmet sich, wie sein deutsches Pendant, komplett dieser einen Hunderasse. Er bezeichnet sich als den ältesten und größten Züchterverein in den Vereinigten Staaten mit Mitgliedern von Küste zu Küste. Es gibt einen Newsletter, der jedes Quartal erscheint, und natürlich tonnenweise Informationen über Zucht, Erscheinungsbild und die Frage, ob so ein Leonberger überhaupt zu einem passt.

Und weil man in den USA scheinbar nicht ohne auskommt, gibt es auch eine Ruhmeshalle. Für Hunde. Ja, wirklich. Das kennt man eher vom Eishockey oder Basketball, aber nun gut. In diese „Hall of Fame“ jedenfalls erhalten jene Tiere Einzug, die bei Hundeschauen besonders häufig besonders gut abgeschnitten haben. Oder ihren Dienst als Assistenzhund außerordentlich häufig und gut verrichtet haben. Das waren nur zwei der vielen Kategorien.

Es gibt sogar eine Ruhmeshalle für Hunde

Schön ist wiederum, dass diese Ruhmeshalle online einsehbar ist – und man sich so an tonnenweise schönen und beeindruckenden Leonberger-Bildern erfreuen kann. Bei Sportarten ist es bei verdienten Athleten übrigens häufig so, dass deren Trikot nach dem Karriereende unters Hallendach gehängt und die Rückennummer nicht mehr vergeben wird. Bei den Leonbergern wäre das vermutlich das Halsband oder der Kauknochen.

Noch skurriler: Auf der LCA-Internetseite gibt es einen Shop. Das Angebot ist nicht üppig, dafür denkwürdig. Ob sich die Leonberger-Badehose für 49,95 US-Dollar gut verkauft und wie es mit den Zahlen beim Leonberger-Babystrampler aussieht, ist nicht bekannt.

Im Internet findet man den Leonberger Club of America hier: https://leonbergerclubofamerica.com . Für Hundefreunde lohnt es sich, herumzustöbern.

Fensterchen

Dieser Text ist Teil des Adventskalenders für Leonberg und Umgebung – das Fensterchen Nummer 2.

Konzept

Geöffnet werden täglich „digitale“ Fensterchen, deren Inhalt vorgestellt wird – das können Online-Plattformen, Internetseiten, Youtube-Videos oder öffentliche Gruppen in den Sozialen Medien sein.