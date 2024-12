Leonberger Adventskalender: Weil der Stadts malerischer Partner

Als wäre Weil der Stadt nicht schon schön genug mit seiner historischen Altstadt und seiner Stadtmauer. Nein, man gönnt sich auch noch die Partnerschaft mit einer Stadt, die fast noch malerischer ist – und das auf eine doch ganz andere Art. Die Rede ist vom Örtchen Riquewihr im Oberelsass zwischen Colmar und Straßburg mit 1032 Einwohnern (Stand 2021). Und wer mehr über die Gemeinde erfahren möchte, sollte unbedingt auf der Seite „Wikivoyage“ vorbeischauen. Unter dem Suchbegriff, logisch, „Riquewihr“ erfährt man gebündelt fast alles Wissenswerte zu Sehenswürdigkeiten und Anreise. Viele sprechen nicht umsonst vom „schönsten Dorf Frankreichs“.

Riquewihr ist eine „Ville fleurie“

Auf der Seite erfährt man etwa, dass Riquewihr eine eine „Ville fleurie“, also eine „blumengeschmückte Stadt“ ist. Sie trage im „Concours des villes et villages fleuris“, also im Wettbewerb der blumengeschmückten Städte und Ortschaften Frankreich, zwei von vier Rosen. Es folgt ein kurzer Abriss zur Geschichte und zur Namensgebung des Ortes, bevor es um die Anreise (Flugzeug? Bahn? Bus? Auto?) und letztlich, und deshalb sind wir schließlich hier, um die Attraktionen geht.

Über vielem steht dabei, wenig überraschend, der Wein. Die Winzerhäuser bilden eine malerische Altstadtkulisse. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn ein Ortsrundgang empfiehlt viele weitere Stationen. Da wäre zum Beispiel der „Stich vin Riquewihr“, die Reproduktion eines Merian-Stiches von 1644. Oder der Turm der Anabaptisten von 550. Oder die Porte de la rue du Steckgraben mit Blick auf die Stadtbefestigung. Oder der Diebesturm, ein ehemaliges Stadtgefängnis, in dem man unter anderem die Folterkammer besichtigen kann.

Die Kommunen sind seit 1961 partnerschaftlich verbunden

So geht es weiter – und die Lust auf einen Besuch in Weil der Stadts Partnergemeinde steigt beim Lesen. Übrigens sind beide Kommunen seit 1961 verbunden. Auf der Weiler Internetseite heißt es: „Weil der Stadt war die erste Gemeinde im damaligen Landkreis Leonberg, die eine Partnerschaft mit einer französischen Stadt einging. Lediglich 19 Gemeinden in Baden-Württemberg hatten zuvor eine Partnerschaft mit einer französischen Stadt geschlossen.“ Weils zweite Partnerstadt ist übrigens seit 2001 das italienische Bra im Piemont, etwa 50 Kilometer von Turin entfernt.

Im Internet findet man die Infos über Riquewihr auf dieser Wikivoyage-Seite https://de.wikivoyage.org (Suche: Riquewihr).

