Leonberger Adventskalender: Tuning-Größe zu Gast bei Porsche in Weissach

„Herzlich willkommen aus einem sehr, sehr geheimen Ort“, begrüßt Jean Pierre „JP“ Kraemer die Zuschauer. Er steht in einem Bürotrakt mit weißen Wänden. Und bevor hinter ihm die Tür geschlossen wird, erkennt man das Gemälde eines Sportwagens am Ende des Raumes. Und genau um die geht es in dem gut 25 Minuten langen Film. Genauer gesagt: um Porsche. Denn der in Tuningkreisen bekannte Moderator und Unternehmer ist zu Gast im Entwicklungszentrum des Sportwagenherstellers in Weissach. Ins Netz gewandert ist das Video über den Kanal von Kraemers Firma JP Performance, der mehr als 2,5 Millionen Abonnenten zählt.

JP Kraemer begutachtet den Windkanal

Gleich zu Beginn betritt JP, vorbei an zahlreichen Monitoren, einen riesigen Raum. Darin steht ein einziger weißer Porsche. „Wir sind in dem berühmten Windkanal in Weissach“, raunt er in die Kamera. Für Auto- und Motorsportfreunde – und Kraemer ist beides – muss dies ein wahrhaft denkwürdiger Moment sein. In der Folge geht es um die gesteigerte Reichweite eines E-Porsches aufgrund neuer Felgen und Bereifung, erklärt von verschiedenen Porschemitarbeitern und -mitarbeiterinnen. Der Moderator ist sichtlich beeindruckt, auch als er den Raum mit dem gigantischen Gebläse betritt.

Gegen später wird dem gebürtigen Ruhrpottler natürlich auch noch eine kleine Lektion in Sachen Schwäbisch erteilt. Es heiße hier nicht „Luftleitbleche“, sondern „Luftleitblechle“, erfährt JP, als er unter einem Fahrzeug an der Hebebühne steht und in der Folge über Frontlippen und -diffusoren referiert.

Mehr soll an dieser Stelle nicht über den Film verraten werden. Außer, dass über den Kanal von JP Performance noch viele weitere Filme angeboten werden. In einem davon besteigt Kraemer einen doppelsitzigen Eurofighter der Luftwaffe und wird auf einen Trainingsflug mitgenommen, was er als „das krasseste Erlebnis in meinem Leben“ beschreibt. Und sicherlich ging es rund um diese Aktion mindestens genauso geheim zu wie vor seinem Besuch im Weissacher Porscheentwicklungszentrum.

Noch weitere Clips von Auto-Experten, die Porsche besucht haben

Für Menschen, deren Interesse jetzt geweckt ist: Auf Youtube gibt es noch einige weitere Beiträge zum Thema Porsche in Weissach. Unter anderem war das Motormagazin Grip dort schon zu Gast und hat den Besuch gefilmt. Auch dieses Filmchen bietet Einblicke, die sich Fans des renommierten schwäbischen Sportwagenbauers auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Im Internet gibt es den Beitrag von auf Youtube unter dem Suchbegriff „JP Porsche Weissach“. Dabei ploppt auch das Grip-Video zum Thema auf.

