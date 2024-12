Leonberger Adventskalender: Kleindenkmale: Es muss nicht immer riesig und monumental sein

Manchmal sind es die kleinen Dinge. Tatsächlich trifft das auch auf Denkmäler zu. Es muss nicht immer so gigantisch sein wie die Berliner Siegessäule, die Walhalla über der Donau oder das Reiterstandbild Wilhelms I. am Deutschen Eck in Koblenz. Gedenksteine, Feldkreuze oder weniger riesige Statuen tragen ebenso ihren Teil zum Verständnis der deutschen, zumindest aber der regionalen Geschichte bei.

100 Ehrenamtliche haben die Denkmale erfasst und fotografiert

Dieses Themas haben sich mehr als 100 Ehrenamtliche angenommen. Sie erfassten und fotografierten in den Städten und Gemeinden des Landkreises Böblingen Kleindenkmale. Auf der Internetseite www.kleindenkmale-bb.de ist nahezu perfekt beschrieben, um was es sich dabei handelt: „In Ortschaften, im Wald und auf der Feldflur begegnet einem eine jahrhundertealte Vergangenheit, die Spuren hinterlassen hat. Im Landkreis Böblingen sind in verschiedenen Formen geschaffene, ortsfeste Zeugnisse menschlicher Kultur überliefert. Überschreiten sie eine gewisse Größe nicht, werden sie Kleindenkmale genannt. Oft einem Nutzen dienend, Andenken bewahrend, manchmal kunstvoll gefertigt, aber immer als Dokument menschlichen Lebens und Wirkens erkennbar.“ Das Projekt läuft über das Kreisarchiv des Landkreises Böblingen.

In Leonberg zum Beispiel geht es unter anderem um zahlreiche Gedenksteine an die Gefallenen der Weltkriege, aber auch um Brunnen, Schilder, Inschriften an Häusern und vieles mehr. Ähnlich ist die Auswahl auch in Rutesheim, Renningen, Weil der Stadt und Weissach. Hinterlegt sind die Kleindenkmale mit Fotos, der (oft nicht mehr gänzlich erkennbaren) Inschrift sowie einer Karte, auf der eingezeichnet ist, wo sich die Minimonumente befinden. Man könnte diese Informationen also auch gut und gerne zu einer Sonntagswanderung oder ähnlichem verbinden – am besten ausgerüstet mit gutem Schuhwerk, etwas Proviant und bei gutem Wetter.

Kleine Denkmale und große Zeitereignisse

Zum Schluss kann man sich in diesem Adventsfensterchen eigentlich vorbehaltlos den Worten von Landrat Roland Bernhard anschließen, der in einem Grußwort auf der Internetseite schreibt: „So begegnen wir also in den Kleindenkmalen großen Zeitereignissen, lokalen Gegebenheiten und persönlichen Schicksalen – machen Sie sich selbst ein Bild davon!“

Im Internet finden Interessierte die Seite über die Kleindenkmale im Landkreis Böblingen unter https://kleindenkmale-bb.de.

Dieser Text ist Teil des Adventskalenders für Leonberg und Umgebung – das Fensterchen Nummer 16.

Konzept

Geöffnet werden täglich „digitale“ Fensterchen, deren Inhalt vorgestellt wird – das können Online-Plattformen, Internetseiten, Youtube-Videos oder öffentliche Gruppen in den Sozialen Medien sein.