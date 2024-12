Leonberger Adventskalender: Hemminger Namens-Pendant im Norden

Wussten Sie, dass Hemmingen sieben Ortsteile hat? Sie heißen Arnum, Deverse, Harkenbleck, Hiddestorf, Ohlendorf, Westerfeld und Wilkenburg. Außerdem bringt die Gemeinde es zu Stadtwürden, sie zählt ja auch immerhin knapp 19 000 Einwohner. Übrigens liegt sie in Niedersachsen, wo sie die flächenmäßig kleinste Kommune in der Region Hannover darstellt. Na, genug Verwirrung gestiftet in diesem siebten Adventsfensterchen?

Hemmingen in Niedersachsen: gleich drei Schwimmbäder

Wir lösen auf: Es geht natürlich nicht um Hemmingen im Strohgäu, sondern um das Namenspendant im hohen Norden. Dort gibt es ebenfalls eine Kommune, die so heißt. Verwaltungsoberhaupt ist seit September 2021 der junge, dynamische Bürgermeister Jan Dingeldey. Wie es in seinem Hemmingen aussieht, kann man sich im Imagefilmchen auf der Internetseite der Stadt ansehen. Und was es dort alles gibt: Gleich drei Schwimmbäder – eines davon ein Strandbad an einem See – . . . und sonst eigentlich nichts Außergewöhnliches. Vielleicht noch das Kulturzentrum Bauhof, wo unter anderem schon Sebastian Krummbiegel – den man von der Band Die Prinzen kennt –, der Kabarettist Alfons und Helmut Zierl gastiert haben.

Seit 1999 ist Hemmingen Stadt, erste urkundliche Erwähnungen zeugen von diversen heutigen Teilorten – 980 zum Beispiel Hiddestorf als „Hiddikestrope“. Alles weitere findet sich auf der Internetseite – wofür öffnen wir derlei Fenster hier schließlich?

Der Bürgermeister des hiesigen, also „unseres“ Hemmingens, heißt übrigens Thomas Schäfer. Er spricht in seinem Grußwort auf der Internetseite seiner Kommune von einem „virtuellen Streifzug durch die Strohgäugemeinde Hemmingen“. Die hat gut 8200 Einwohner und ist flächenmäßig gut ein Drittel so groß wie die niedersächsische Stadt – hat aber ebenso einen Imagefilm parat.

Keine Links, keine Verwirrung

Online-Links zum jeweils anderen Hemmingen sucht man auf den Internetpräsenzen der beiden Kommunen jedoch vergebens. Vielleicht ist dieses Vorgehen auch ganz vernünftig, nicht, dass noch (mehr) Verwirrung entsteht – und jemand aus dem Strohgäu sich auf der Suche nach dem Strandbad monumental verfranzt.

Im Internet findet, wer Zeit und Lust hat, die Seite der niedersächsischen Stadt Hemmingen unter: www.stadthemmingen.de . Die Seite der Strohgäugemeinde gleichen Namens gibt’s indes hier: www.hemmingen.de .

