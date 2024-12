Leonberger Adventskalender: DJ Robins Heimspiel im Ditzinger Regen

1 Im VfB-Trikot: DJ Robin hat seiner Heimatstadt eingeheizt. Foto: Screenshot

„Heimspiel Edition DJ Robin – also das bin ich!“ So begrüßt uns Robin Leutner in der ersten Minute des Films, der sich um ein ganz besonderes Erlebnis des Musikstars dreht. Es ist die Zusammenfassung des Auftritts des Mallorca-Barden im Sommer des vergangenen Jahres auf dem Festplatz Glemsaue in Ditzingen, also in seiner Heimatstadt. „Ich bin so nervös“, fügt er noch hinzu. Online gestellt wurde der knapp 14 Minuten lange Streifen über den Youtube-Kanal von Summerfield Records – also dem Label, auf dem sich neben DJ Robin auch noch andere Größen der Mallorca- und Bierzelt-Szene wie Ikke Hüftgold, Isi Glück oder Julian Benz tummeln.