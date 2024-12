Leonberger Adventskalender: Das „Superding“ in der Maybachstraße

Im Jahr 2017 blickte LKZ-Redaktionsleiter Thomas Slotwinski dereinst zurück auf glorreiche Disco-Zeiten in Leonberg. Über einen der Tanztempel schrieb er: „Das Galaxis, ein Discokonzept von einem anderen Stern. Mannshohe Boxentürme, Licht und Lasersound. Sogar ein Steakhouse gehörte damals dazu. Hier war man seiner Zeit weit voraus! Leonbergs erste Großraum-Disco befand sich gleich gegenüber der Kultkneipe Bräu.“ Wer nicht mehr weiß, wo das Bräu war: Bevor es nach Rutesheim umzog, befand sich die legendäre Location in der Maybachstraße.

„Top Star“ Princess trat zur Eröffnung auf

Aber zurück zum Galaxis: Wer sich an diese güldenen Zeiten in den 1980er- und 1990er-Jahren erinnern möchte, ist in der öffentlichen Galaxis-Facebookgruppe richtig. Von Eintritts- und Getränkesammelkarten über Partyflyer bis zu natürlich fast schon historischen Fotos teilen die Nutzer dort allerlei (virtuelle) Devotionalien. Wunderbar zum Beispiel das Plakat zur Eröffnung am 15. Dezember 1985. Beworben wurde das Galaxis als „Das Superding in Leonberg“. Ein Auftritt des „Top-Stars“ Princess rundete die große Party ab.

Diskutiert wurde in der Vergangenheit jedoch auch über ein schlimmes Ereignis. Im Herbst 1990 wurde eine junge Frau nach einem Besuch im Galaxis auf dem Parkplatz des benachbarten Supermarkts brutal ermordet. 1991 wurde er Täter vor dem Stuttgarter Landgericht zur höchstmöglichen Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. Die Details zu der Tat, die im Archiv dieser Zeitung dokumentiert sind, schockieren alleine beim Lesen – ebenso die Schilderung des Gerichtsprozesses.

Revival-Partys gibt es nach wie vor

Deutlich erfreulichere Erinnerungen boten da in der Vergangenheit die Galaxis-Revival-Partys, die unter anderem in Karlsbad-Ittersbach, aber auch im einstigen Allegre in der Leonberger Römergalerie und im Glashouse im Graf-Ulrich-Haus über die Bühne gingen. Die bislang letzte gab’s in Ittersbach Ende September dieses Jahres.

Wer noch ein paar Hit-Empfehlungen aus der damaligen Zeit braucht, um vollends auf der Woge der Nostalgie dahinzugleiten: Inner Circle – „Black Roses“; Whitesnake – „Still of the Night“; Newcleus – „Jam on it“; Shannon – „Let the Music play“; Alice Cooper – „Poison“; Aerosmith – „Love in an Elevator“ oder auch Section 87 – „More Power“.

Im Internet zu finden ist die Gruppe auf Facebook unter dem Suchbegriff „Galaxis Leonberg“.

