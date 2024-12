Leonberger Adventskalender: Band mit Greenscreen für quatschige Videos

1 Die Band Sokae zeigt auch im Netz, dass ihre MItglieder Humor haben. Foto: Screenshot

Korrekt, die Punkband Sokae wurde auf den Seiten dieser Zeitung schon ab und zu behandelt, mit Blick auf anstehende Konzerte, ihr Wirken generell oder auch die Veröffentlichung neuer Musik. Auch kam bereits zur Sprache, dass die Multimedia-Aktivitäten der Gruppe aller Ehren Wert sind. Daher ergeht in diesem 20. Adventsfensterchen nochmals die Empfehlung, mal auf der offiziellen Internetseite vorbei zu surfen oder aber zumindest die Social-Media-Kanäle zu checken. Denn was das Trio dort so treibt, ist immer für einen oder sogar mehrere Lacher gut.