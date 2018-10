Leonberg Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Von red 19. Oktober 2018 - 17:04 Uhr

Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Freitagnachmittag in Leonberg in die Gegenfahrbahn geraten und ist dabei frontal mit dem Auto einer 36-Jährigen zusammengestoßen. Die Autofahrerinnen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.





Leonberg - Bei einem schweren Autounfall sind am Freitag gegen 13 Uhr zwei Autofahrerinnen in der Berliner Straße in Leonberg (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben kam eine 27 Jahre alte Fiat-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen entgegenkommenden Mini. Die 27-Jährige lenkte daraufhin auf ihre Fahrspur zurück, geriet jedoch erneut auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einer 36 Jahre alten BMW-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Schutzplanken.

Durch den Unfall erlitt die 27-jährige Frau schwere Verletzungen. Sie und die ebenfalls verletzte 36-Jährige mussten anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn bis etwa 14.45 Uhr gesperrt werden.