Leonberg: Zwei Sätze Autoräder aus Tiefgarage gestohlen

1 Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei entgegen genommen. Foto: dpa/Daniel Vogl

Unbekannte Täter haben in Eltingen zwei Sätze Kompletträder gestohlen und sind vermutlich mit einem Fahrzeug geflohen.











Link kopiert



Unbekannte Täter haben am Montag in Leonberg-Eltingen acht Kompletträder aus einer Tiefgarage gestohlen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Diebstahl in der Neuköllner Straße zwischen 5.30 Uhr und 15.30 Uhr. Der Wert der entwendeten Räder wird auf rund 1600 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 71 52/60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.