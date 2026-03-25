Beim Bürgerdialog zur neuen Flüchtlingsunterkunft in der Böblinger Straße ist der Unmut groß, die Beteiligung aber überraschend gering. Das hat Gründe.

Ein Bürgerdialog, wenn die Bagger schon ihre Arbeit aufgenommen haben? Leonbergs neuer Oberbürgermeister Tobias Degode muss am Montagabend einräumen, dass die Informationsveranstaltung zur neuen Flüchtlingsunterkunft in der Böblinger Straße reichlich spät kommt. Die bisherige Einbindung der Anwohnerschaft bezeichnet er selbst als „nicht das, was ich mir gewünscht hätte, wenn ich hier Anwohner wäre“. Nun werde nachgeholt, was versäumt wurde. Man darf das wohl auch als Spitze gegen seinen Vorgänger verstehen.

Bis zum Sommer kommenden Jahres entstehen auf einem neu erschlossenen Grundstück im Bereich Böblinger Straße und Neue Ramtelstraße zwei dreigeschossige Wohnhäuser in Holz-Stahl-Bauweise. Vier bis sechsköpfige Familien sollen hier in Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen untergebracht werden, insgesamt maximal 76 Personen. Kostenpunkt für die Baumaßnahme: Rund 7,8 Millionen Euro, wobei eine Baupreissteigerung von rund 700 000 Euro bereits beinhaltet ist.

Dass die Planungen für das Projekt seit Jahren laufen und quasi erst mit Baustart eine öffentliche Informationsveranstaltung stattfindet, sorgte bereits im Vorfeld für Unmut. „Für eine solche Veranstaltung lohnt es sich nicht, seine Zeit zu vergeuden!“, schreibt etwa eine Leserin vorab an unsere Redaktion. Auch sie hätte sich gewünscht, dass die Bürger „vor der Festlegung“ eingebunden worden wären.

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Ein Frustgefühl, das weit verbreitet scheint und dazu geführt haben könnte, dass der „Bürgerdialog“ in der Marie-Curie-Schule am Ende kaum noch wenige interessierte. Nur rund 30 Personen haben teilgenommen. Viele Stühle blieben leer.

Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode (parteilos) spricht beim Bürgerdialog zur neuen Flüchtlingsunterkunft in der Böblinger Straße. Foto: Torsten Schöll

Seitens der Stadtverwaltung nahmen an der Veranstaltung neben dem OB Vertreter des Ordnungsamtes, des Gebäudemanagements, des Sozialen Dienstes und des Amts für Jugend, Familie und Schule teil. Dass die Kommune die beiden Gebäude zur sogenannten Anschlussunterbringung bei steigenden Flüchtlingszahlen schlichtweg deshalb bauen muss, weil sie dazu gesetzlich verpflichtet ist, wurde an dem Abend nicht nur einmal betont. Ebenso wenig, dass der neu geschaffene Wohnraum in einer späteren Nutzung dem Sozialen Wohnungsbau zugeführt werden soll.

Entstehen hier „Luxuswohnungen“ für Flüchtlinge? Auf keinen Fall, sagt Tobias Degode

Unter den Anwesenden ist der Ärger trotzdem groß: Vor allem die hohen Baukosten stoßen auf massive Kritik. „Mich hat die Zahl erschrocken“, betonte etwa eine Frau im Publikum. „Es gibt Menschen in dieser Stadt, die sich keinen bezahlbaren Wohnraum leisten können“, erklärt sie in Hinblick auf den angespannten Wohnungsmarkt in Leonberg. Ihr Vorwurf: Häuser für sozial Schwächere fehlten, stattdessen würden nun „Luxuswohnungen“ für Flüchtlinge errichtet.

Degode widerspricht: Erstens habe das eine mit dem anderen nichts zu tun. Zudem seien es „einfachste Wohnungen“, so der OB. Den Baupreis erklärt der Rathauschef mit generell hohen Bodenrichtwerten sowie den aktuellen Baukosten. Diese seien mittlerweile „so hoch, dass sie nicht mehr in der Lage sind, unter 4500 bis 5000 Euro pro Quadratmeter zu bauen“, erklärt der Oberbürgermeister.

Was den Anwohnern noch auf den Nägeln brennt: Da die Stadt versichert, dass in die neue Unterkunft nur Familien mit Kindern einziehen sollen, stellt sich vielen die Frage, ob für die Flüchtlingskinder genug Kita-Plätze zur Verfügung stehen und die benachbarten Schulen darauf vorbereitet sind. Die Leiterin des Amts für Jugend, Familie und Schule, Anke Wagner, rechnet mit ungefähr 20 Kita-Kindern. „Das können wir in jedem Fall abdecken“, sagt sie.