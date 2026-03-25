Beim Bürgerdialog zur neuen Flüchtlingsunterkunft in der Böblinger Straße ist der Unmut groß, die Beteiligung aber überraschend gering. Das hat Gründe.
Ein Bürgerdialog, wenn die Bagger schon ihre Arbeit aufgenommen haben? Leonbergs neuer Oberbürgermeister Tobias Degode muss am Montagabend einräumen, dass die Informationsveranstaltung zur neuen Flüchtlingsunterkunft in der Böblinger Straße reichlich spät kommt. Die bisherige Einbindung der Anwohnerschaft bezeichnet er selbst als „nicht das, was ich mir gewünscht hätte, wenn ich hier Anwohner wäre“. Nun werde nachgeholt, was versäumt wurde. Man darf das wohl auch als Spitze gegen seinen Vorgänger verstehen.