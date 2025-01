Leonberg: Wie lebt es sich im Bahnwärterhäusle?

1 Die Kinder mussten von klein auf lernen, nicht auf die Gleise zu gehen, da war die Mutter streng. Ein Zaun trennt heute noch das Grundstück von den Gleisen. Foto: Simon Granville

Martha Binder aus Leonberg lebt seit sechs Jahrzehnten direkt an und mit der Bahn. Jetzt feiert sie ihren 100. Geburtstag. Ein Besuch in ihrem besonderen Haus.











Immer wieder saust die S-Bahn vorbei, direkt am Wohnzimmerfenster im ehemaligen Bahnwärterhaus im Glemstal am Leonberger Stadtrand. Für Martha Binder gehört das zum Leben dazu, sie nimmt die Züge noch wahr, sie stören sie aber schon lange nicht mehr. Seit 1963 und damit seit mehr als 60 Jahren wohnt sie nun schon in dem Haus, dessen Ursprünge in den Anfängen der Bahn im 19. Jahrhundert liegen. In diesen Tagen rund um den Jahreswechsel begeht die rüstige Dame ihren 100. Geburtstag.