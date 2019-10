1 Der hochwertige Sportwagen wurde in den frühen Morgenstunden gestohlen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Unbekannte stehlen in Warmbronn einen auffälligen gelben Porsche, der an der Straße geparkt ist. Der Wert liegt im sechsstelligen Bereich.

Leonberg-Warmbronn - Ein hochwertiger Porsche ist am frühen Donnerstagmorgen in Warmbronn (Kreis Böblingen) in der Straße „Berghalde“ gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei gelang es den Unbekannten den auffällig gelben Sportwagen, Typ 911 GT2 RS, der am Fahrbahnrand abgestellt war, zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr zu stehlen.

Der Wagen hat einen sechsstelligen Wert. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 07031/13-00 entgegengenommen.