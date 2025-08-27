Busfahrerin ist für Gorica Möhrle mehr als nur ein Beruf. Mit viel Engagement bringt sie zahlreiche Menschen täglich ans Ziel. Nun wurde sie dafür geehrt.

Die Türen des Busses gehen auf, zahlreiche Leute steigen aus, einige steigen ein. Gorica Möhrle wirft einen prüfenden Blick in ihren Rückspiegel, erfasst die Situation im Bus, bis sie diesen wieder in Bewegung setzt. Schon seit fünf Jahren ist die 53-Jährige als Busfahrerin tätig, erst in Pforzheim, bis sie 2022 nach Leonberg kam – zu dem in Warmbronn sitzenden Busunternehmen Kappus.

Eigentlich arbeitete sie in der Gastro, erzählt Möhrle. Doch als dann 2020 Corona den Betrieb lahmlegte, schaute sie sich nach Alternativen um. „Autofahren hat mir schon immer viel Spaß bereitet. Auch den Umgang mit Menschen kenne ich von meiner alten Arbeit, da war der Beruf als Busfahrerin nicht weit hergeholt.“ Durch Bekannte fand sie ihren Weg in den Leonberger Teilort Warmbronn. Heute fährt sie auf allen Kappus-Linien, bewegt täglich zahlreiche Menschen von A nach B. Und das mit größter Motivation. Ihre Entscheidung, als Busfahrerin tätig zu sein, bereut Möhrle in keiner Weise. Sie liebt ihren Job und alles, was dazu gehört.

Ihr Engagement und ihre Hingabe zu ihrem Amt sind auch für ihre Fahrgäste unübersehbar: Gorica Möhrle wurde nun als Busfahrerin des Jahres erklärt. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS). Seit 2004 wird in jedem Landkreis sowie in der Landeshauptstadt Stuttgart ein Busfahrer, oder wie eben in diesem Jahr eine Busfahrerin, ausgezeichnet. Fahrgäste können in einem Onlineportal ihre Nominierung einreichen. Eine Jury aus Vertretern der VVS, der Verbundlandkreise und der regionalen Busunternehmen wählt dann einen glücklichen Gewinner aus den Nominierten.

Der Bus ist für viele lebenswichtig

„Bei unserer Entscheidung achten wir natürlich auf Faktoren wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, aber auch der zwischenmenschliche Faktor spielt eine große Rolle“, so die VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian.

Neben einer Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll die Auszeichnung aber auch die soziale Seite des Berufs zeigen, andere dazu motivieren, ebenfalls in der Branche aktiv zu werden. „Der ÖPNV ist und bleibt attraktiv, die Sparte und der Beruf sind vielseitig. Vielen ist gar nicht bewusst, wie wichtig diese Arbeit ist, dass manchen nur so die Mobilität möglich ist,“ erklärt Christian.

Zwischen Kinderlachen und Ketchup-Flecken

Was schätzen die Fahrgäste so sehr an der 53-Jährigen, dass sie sie vermissen, wenn sie mal ein paar Tage auf einer anderen Linie fährt oder im Urlaub ist? „Egal wie mein Tag verläuft – es ist mir wichtig, den Frust, den ich mal habe, nicht an den Leuten auszulassen.“ Denn der Job als Busfahrerin kann durchaus stressig werden, wenn sich andere Verkehrsteilnehmer ohne Rücksicht auf den Straßen bewegen oder wenn Schulkinder Pommes und Ketchup an die Fenster schmieren – alles schon passiert.

Trotz allem kommt Möhrle mit Kindern und Jugendlichen auf ihrer Strecke gut zurecht, besser als manch ein Kollege. „Kinder bringen Leben in den Bus, strahlen oft von Ohr zu Ohr, wenn sie einsteigen“, erzählt sie mit einem verschmitzten Lächeln. „Man sieht die Kinder mehr oder weniger erwachsener, selbstständiger werden. Der soziale Faktor macht diesen Job zu dem, was er ist.“

Dirk Vogel, stellvertretender Geschäftsführer der Kappus-Werke, ist sichtlich stolz auf seine Mitarbeiterin. „Nicht jede Person, die einen Busführerschein hat, ist qualifiziert für den Beruf“, so Vogel, „Dazu gehört auch eine gewisse soziale Kompetenz. Ob man mit den Menschen umgehen kann, auch wenn die Fahrgäste mal schlecht gelaunt sind oder es im Verkehr mal brenzlig wird. Die Auszeichnung von Frau Möhrle zeigt, dass auch wir alles richtig gemacht haben.“

Dass Gorica Möhrle genau die richtige Wahl als neue Botschafterin des ÖPNV ist, zeigte sich auch bei der Preisverleihung vor dem Leonberger Rathaus. Während sie sichtlich gerührt ihren Preis entgegennimmt, tritt eine weitere Frau aus dem Publikum hervor. Sie kennt Möhrle aus dem Alltag auf der Buslinie: „Ich sehe sie oft, wenn ich mit dem Bus durch Leonberg fahre. Jedes Mal ist sie freundlich, geduldig und einfach herzlich. Egal, wie stressig es gerade ist.“