Zwei Motorradfahrer sind deutlich zu schnell unterwegs – und werden geblitzt. Einer davon macht daraufhin kehrt und gibt Gas. Die Polizei verfolgt ihn.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntagvormittag im Bereich der Bushaltestelle „Leonberg Frauenkreuz“ entlang der Landesstraße 1188 sind der Polizei zwei Raser ins Netz gegangen. Die beiden 34 und 54 Jahre alten Männer fielen bereits durch die durch sie verursachte Geräuschkulisse auf, als sie sich der Bushaltestelle näherten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholten sie ein Auto. Die gemessenen Geschwindigkeiten beliefen sich auf weit über 100 Sachen bei erlaubten 80 km/h.

Der 34 Jahre alte Mann, der einen orangefarbenen Lederkombi und einen goldenen Helm trug und eine orangefarbenen KTM fuhr, konnte gestoppt und kontrolliert werden. Währenddessen wendete der 54-Jährige, der einen schwarz-weißen Lederkombi mit roten Akzenten und einen schwarzen Helm, ebenfalls mit roten Akzenten trug und auf einer schwarz-weiße BMW saß, und fuhr in Richtung Warmbronn davon.

Eine Streife verfolgte den Motorradfahrer, verlor ihn aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit zeitweise aus den Augen. Letztlich gelang es der Polizei, auch den 54-Jährigen in Renningen zu kontrollieren. Die Führerscheine beider Tatverdächtiger wurden beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Personen, die während der Flucht des 54-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.