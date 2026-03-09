Zwei Motorradfahrer sind deutlich zu schnell unterwegs – und werden geblitzt. Einer davon macht daraufhin kehrt und gibt Gas. Die Polizei verfolgt ihn.
Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntagvormittag im Bereich der Bushaltestelle „Leonberg Frauenkreuz“ entlang der Landesstraße 1188 sind der Polizei zwei Raser ins Netz gegangen. Die beiden 34 und 54 Jahre alten Männer fielen bereits durch die durch sie verursachte Geräuschkulisse auf, als sie sich der Bushaltestelle näherten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholten sie ein Auto. Die gemessenen Geschwindigkeiten beliefen sich auf weit über 100 Sachen bei erlaubten 80 km/h.