Leonberg und Umgebung: 6 Ferientipps zum Toben und Chillen – auch bei Kälte

Indoor-Spielplatz, Kino-Specials, Bouldern oder Skaten: Wo Familien, Kinder und Jugendliche an kalten Tagen in den Weihnachtsferien rund um Leonberg Spaß haben können.
Nach den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester bleiben noch einige Ferientage übrig, bis die Schule wieder beginnt. So manche Familie nutzt diese unterrichtsfreien Tage, um mit den Kindern Ausflüge zu unternehmen, für die im trubeligen Schulalltag nicht immer Zeit ist. Zum Glück gibt es rund um Leonberg, im Enzkreis und im Strohgäu auch einige Angebote für Kinder, bei denen es keine Winterjacke oder warme Mütze braucht.