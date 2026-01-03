Leonberg und Umgebung: 6 Ferientipps zum Toben und Chillen – auch bei Kälte

Indoor-Spielplatz, Kino-Specials, Bouldern oder Skaten: Wo Familien, Kinder und Jugendliche an kalten Tagen in den Weihnachtsferien rund um Leonberg Spaß haben können.

Nach den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester bleiben noch einige Ferientage übrig, bis die Schule wieder beginnt. So manche Familie nutzt diese unterrichtsfreien Tage, um mit den Kindern Ausflüge zu unternehmen, für die im trubeligen Schulalltag nicht immer Zeit ist. Zum Glück gibt es rund um Leonberg, im Enzkreis und im Strohgäu auch einige Angebote für Kinder, bei denen es keine Winterjacke oder warme Mütze braucht.

Leonberger Spielzelt im Zeltbau von Architekt Frei Otto Kinder bis acht Jahre können sich im Leonberger Spielzelt austoben. Foto: Simon Granville Einen großen Zeltbau hat der Stararchitekt Frei Otto einst in Leonberg entworfen, eines der wenigen Gebäude aus seiner Hand, das es in seiner Heimatstadt gibt. In einem der beiden kreisrunden, verglasten Zelte ist seit einigen Jahren das Leonberger Spielzelt zu Hause. Kinder bis acht Jahre können hier ins Bällebad hüpfen, auf dem Trampolin springen, durch Tunnel krabbeln oder an der Kletteranlage entlangkraxeln. Sie können riesige Bausteine zu wunderlichen Gebilden zusammenstecken oder mit Holzeisenbahn, Lego und Playmobil spielen. Die Eltern können mitmachen – oder im Café einen Kaffee genießen. Die Plätze müssen vorab unter www.spielzelt-leonberg.de reserviert werden.

Spielstadt in der Steinbeisstraße in Leonberg

Ebenfalls in Leonberg, in der Nähe des Bahnhofs, hat Inhaber Philipp Kratschmer eine weitere Location eröffnet. Zwar nicht in einem so architektonisch wertvollen Gebäude, das macht aber nichts: Denn hier geht es um kleine Häuser. In der Spielstadt in der Steinbeisstraße sind sieben Spielhäuser aufgebaut, in denen Kinder bis sieben Jahre Friseur, Polizist oder Tierarzt spielen können. Auch hier gibt es eine Kletteranlage, Bällebad, Rutschen und allerlei Spielzeug. Wie im Spielzelt gilt: Eine Anmeldung ist notwendig und unter www.spielstadt-leonberg.de möglich.

Bei „Top Boulder“ in Malmsheim lockt die Kletterwand

Bei „Top Boulder“ in Malmsheim gibt es auch einen Familienbereich, dort ist die Übungswand nur drei Meter hoch. Foto: Simon Granville

Apropos Klettern: Für etwas ältere Kletter-Enthusiasten gibt es seit Kurzem eine neue Anlaufstelle in Malmsheim. Dort hat im September „Top Boulder“ eröffnet , das ist eine Kletterhalle, in der man sich ohne Seil den Weg an der Wand entlang bahnt. Die Inhaber von „Top Boulder“ wollen dabei einen Spagat schaffen – den Profis eine Herausforderung bieten, aber auch Familien oder Anfänger anlocken. In Malmsheim gibt es deshalb auch einen Familienbereich, dort ist die Übungswand nur drei Meter hoch. Einen Kletterbereich für Kleinkinder soll es ebenfalls geben.

Traumpalast in Leonberg: Familienprogramm für kalte Tage

Wo geht man entspannt hin, wenn es draußen ungemütlich wird? Ins Kino: In Leonberg bietet der Traumpalast regelmäßig Sondervorführungen und andere spannende Veranstaltungen, die auch für Kinder geeignet sind.

In der „Family Preview“ wiederum werden immer wieder Familienfilme schon vor dem offiziellem Kinostart gezeigt. Und im Kinderkino wird jeden Freitag ein ausgewählter Kinderfilm auf die Leinwand gebannt, der nur vier Euro Eintritt kostet.

In den Ferien länger geöffnet: Indoorspielplatz Kibungu in Wurmberg

Im östlichen Enzkreis lädt der Indoorspielplatz Kibungu zum Toben und Springen ein. Foto: Jürgen Bach

Richtig austoben können sich Kinder so ziemlich jeden Alters im Kibungu in Wurmberg, das im östlichen Enzkreis, etwa eine knappe halbe Autostunde von Leonberg entfernt liegt. Der riesige Indoorspielplatz bietet eine überwältigende Anzahl von Attraktionen:

Klettervulkan

Wellenrutsche

Hüpfburg

Bungeetrampolin

Funpark mit Hindernissen und Klettermöglichkeiten

Bumper Cars

Minigolf

Fußball

Elektrokart

Holo-Arena mit VR-Brille

Der Wurmberger Indoorspielplatz hat in den Ferien verlängerte Öffnungszeiten, täglich von 10 bis 19 Uhr.

Über den Pumptrack düsen in der Freestyle Academy in Rutesheim

Auf dem Trampolin geht es hoch hinaus in der Freestyle Academy in Rutesheim. Foto: Freestyle Academy

Richtig sportlich geht es bei der Freestyle Academy in Rutesheim zu: Hier können die Kids ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen, in der Skate-Arena, auf den großen Trampolins, auf der Boulderwand oder beim Parcours. Achtung: Für manche Bereiche braucht man einen Einführungskurs, den man aber über die Homepage unter www.freestyleacademy-stuttgart.com einfach buchen kann.

Montag ist dort Familientag, dann gehört die gesamte Freestyle Academy den Kids bis acht Jahren. Wer mag mit dem Bobbycar durch den Pumptrack düsen? Das geht dann am Montag, auch ohne Einführungskurs. Von Dienstag bis Sonntag gibt es in der Halle überdies eine „Kids Area“ mit kleinen Trampolinen, Laufrädern, Rutschen und Spielsachen. Schöne restliche Ferientage!