Leonberg und Sindelfingen punkten: Baden-Württemberg ist Deutschlands Wellness-Hochburg

Das Interesse an Wellnessangeboten in Baden-Württemberg ist hoch. Besonders kleinere Städte weisen eine hohe Dichte an Suchanfragen auf. Zwei Städte liegen bundesweit an der Spitze.
Baden-Württemberg ist laut einer aktuellen Studie Deutschlands Wellness-Hochburg. Städte aus dem Südwesten belegen im bundesweiten Vergleich die Spitzenplätze beim Interesse an Wellnessangeboten. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Wellness-Städte-Report 2025 des Veranstalters Fit Reisen liegen Leonberg, Sindelfingen und Friedrichshafen bundesweit an der Spitze. Damit zeigt sich der Südwesten als Land der Erholungssuchenden vor allen anderen Regionen Deutschlands.