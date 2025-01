Leonberg und sein Blitzer-„Held“: Blitzer abgedeckt – was tut die Stadt?

Blitzer abgedeckt – was tut die Stadt?

1 Blitzer in der Eltinger Straße: Auch gegenüber dem Leonberger Rathaus empfiehlt es sich, auf den Tacho zu schauen. Foto: Stadt Leonberg

In Leonberg stand ein VW mit einer Geschwindigkeitsmessanlage. Unbekannte hatten die Heckscheibe mit Kartons abgedeckt und wurden dafür gefeiert. Was sind die Hintergründe – und was unternimmt die Stadt?











Link kopiert



Das Foto wurde vor wenigen Tagen in den Sozialen Medien von vielen gefeiert: Ein schwarzer VW-Hochkombi, hinter dessen Heckscheibenwischer einige Kartons stecken. „Wer dies geschafft hat, verdient den Titel ‚Persönlichkeit des Jahres’“, kommentiert einer. „Das ist doch endlich mal ’ne sinnvolle Nachricht hier“, findet ein anderer. Kritik gibt es aber auch: „Rasern, die Menschen töten, freie Fahrt gewähren, sehr heldenhaft. Du bist mein Held.“ Ein vierter spricht schließlich an, worum es der Mehrheit der Kommentierenden geht: „Dieser scheiß Wagen hat mich zweimal geblitzt in Gebersheim.“